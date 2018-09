Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút július vége óta nem találják. ","shortLead":"A fiút július vége óta nem találják. ","id":"20180913_Eltunt_egy_14_eves_lepsenyi_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7f9c5-4c14-4f39-8838-02c814333890","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eltunt_egy_14_eves_lepsenyi_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:10","title":"Eltűnt egy 14 éves lepsényi fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180912_Egy_ilyen_beszed_milyen_udito_lenne_Orban_Viktortol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515c09d2-794d-4fd9-8203-8b2f6537343a","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Egy_ilyen_beszed_milyen_udito_lenne_Orban_Viktortol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:05","title":"Egy ilyen beszéd milyen üdítő lenne Orbán Viktortól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg a korábban eltervezett programok megvalósításáért fog nyomást gyakorolni.","shortLead":"Valószínűleg a korábban eltervezett programok megvalósításáért fog nyomást gyakorolni.","id":"20180912_Juncker_ma_beszedet_mond_az_Unio_helyzeterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5405ce-f79a-42cb-a2c5-2adaa6398ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Juncker_ma_beszedet_mond_az_Unio_helyzeterol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:56","title":"Juncker ma beszédet mond az Unió helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megkezdődött az üresen álló, néhol furcsa tulajdonosi hátterű vadászkastélyok és vadászkúriák kormányközeli kezekbe juttatása.","shortLead":"Megkezdődött az üresen álló, néhol furcsa tulajdonosi hátterű vadászkastélyok és vadászkúriák kormányközeli kezekbe...","id":"20180913_Egyre_tobb_vadaszkastelyt_neznek_ki_maguknak_politikusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3392c6e-96da-4b3c-918b-07650b1cae6b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Egyre_tobb_vadaszkastelyt_neznek_ki_maguknak_politikusok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:25","title":"Egyre több vadászkastélyt néznek ki maguknak politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlanul meleg lehet szeptember második felében, is köszönhetően egy erős hőhullámnak. A Benelux államoktól kezdve Magyarországon át Szerbiáig mindenhol a nyarat idéző 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet. ","shortLead":"Szokatlanul meleg lehet szeptember második felében, is köszönhetően egy erős hőhullámnak. A Benelux államoktól kezdve...","id":"20180913_Eros_hohullam_eri_el_Europat_helyenkent_30_foknal_is_melegebb_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59820b3d-7274-4512-bbdc-84a2f81c50ec","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Eros_hohullam_eri_el_Europat_helyenkent_30_foknal_is_melegebb_lehet","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:34","title":"Erős hőhullám éri el Európát, helyenként 30 foknál is melegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a pártszövetség valóban ki akarná tenni a magyar kormánypártok szűrét, akkor majd ott is megvédik magukat, mint az Európai Parlamentben – magyarázta a külügyminiszter.","shortLead":"Ha a pártszövetség valóban ki akarná tenni a magyar kormánypártok szűrét, akkor majd ott is megvédik magukat, mint...","id":"20180912_szijjarto_peter_atv_egyenes_beszed_sargentini_jelentes_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3169f-5c42-4a4c-bacc-6eea964a102a","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_szijjarto_peter_atv_egyenes_beszed_sargentini_jelentes_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 12. 21:55","title":"Szijjártó a Néppártról: Miért ne maradnánk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek a képébe vágta: vitájukban döntsenek a választók 2019 májusában. Csak azt nem árulta el, hogyan szerezne szövetségeseket, hogy szavának a jövőben is súlya legyen az Európai Unióban. A friss HVG Fókuszában az Európai Énpárt.","shortLead":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek...","id":"20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169f80f-42ef-4206-b726-7d6a4afaecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:18","title":"Orbán ellenzékbe vonul Európában, vagy kénytelen lesz összehúzni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön kora este Székesfehérvár és Sárszentmihály között egy tehervonat elgázolt egy embert. A Székesfehérvár–Veszprém–Celldömölk–Szombathely vonalon utazóknak 60-90 vagy akár 120 perccel hosszabb menetidővel is kell számolniuk.","shortLead":"Csütörtökön kora este Székesfehérvár és Sárszentmihály között egy tehervonat elgázolt egy embert...","id":"20180913_Tehervonat_gazolt_Szekesfehervarnal_akar_90_perces_kesesek_is_lehetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c121ca-30b5-4660-9e57-a49feddfd342","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Tehervonat_gazolt_Szekesfehervarnal_akar_90_perces_kesesek_is_lehetnek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:37","title":"Tehervonat gázolt Székesfehérvárnál, akár 90-120 perces késések is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]