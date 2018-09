Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Főleg a tévésorozatok rajongói körében népszerű az úgynevezett „binge watching", vagyis az a maratoni tévézés, amelynek keretében 3-4-5 epizódot, vagy akár egy egész évadot is letudnak egyhuzamban. Adunk néhány tippet, hogyan érdemes belevágni, hogy az élmény is tökéletes legyen és az egészségünk se lássa kárát a vizuális habzsolásnak. Imadja habzsolni a sorozatokat? Mutatjuk, hogy teheti azt még élvezetesebbé Az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó szervezete, az OCHA szerint a XXI. század legsúlyosabb humanitárius válságát eredményezhetik a harcok. Megérkezett az első több tízezer menekült a szíriai-török határra, miután a szíriai kormányerők orosz segítséggel megkezdték az utolsó jelentős ellenzéki körzet, Ídlib tartomány ostromát. Ídlib ostroma újabb menekülthullámot indított be Több mint 50 gyermek elleni szexuális visszaélés és nemi erőszak vádjával bíróság elé állítanak egy spanyol orvost Svédországban – közölte az ügyészség Stockholmban. Gyerekek tucatjait molesztálhatta, erőszakolt is egy spanyol orvos 2500 autó fér majd el benne. Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja előtt A már 40 országban sikeresen működő vezetéstechnikai programsorozatnak ismét lesz magyar rendezvénye, amelyen ezúttal a kerékpárosok és az autósok biztonságos „együttélése" áll majd a fókuszban. Idén is ingyenesen oktatja a Ford a frissjogsis fiatalokat Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen üríteni a Nemzetközi Űrállomást. Az oroszok amerikai űrhajósokat gyanúsítanak azzal, hogy megfúrták a Szojuz űrhajó burkolatát

A négygyermekes nőt egy kábítószer-használó férfi szúrta combon néhány nappal ezelőtt, azóta orvostól orvosig jár. Drogos tűvel szúrhattak meg egy nőt az 1-es villamoson

A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek. 115 néppárti képviselő szavazott Orbán ellen