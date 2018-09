Egy 19 éve húzódó ügy végére tett pontot csütörtök délben a Debreceni Ítélőtábla: a testület jogerősen 9 év fegyházbüntetésre ítélte idősebb Burka Ferencet, és 7 év hat hónapra a fiát, fiatalabb Burka Ferencet egy 1999-ben elkövetett gyilkosság miatt. Az ügy cseppet sem egyszerű, az eljárás nem véletlenül tartott egészen mostanáig, a két férfi ugyanis közben már a börtönt is megjárta, az ügy pedig többször is fordulatot vett.

Burka Ferenc és fia 1999 márciusában agyonverte Gyurcsó Jánost, akinek minden bűne az volt, hogy egy lakatlan házat őrzött, ahonnan apa és fia egy antennát akartak ellopni. A férfi tetten érte a párost, de azok nem hagyták annyiban a dolgot, és úgy megverték, hogy Gyurcsó a helyszínen meghalt. A rendőrök már másnap letartóztatták Burkáékat, majd az elsőfokú bíróság 2002-ben kimondta, hogy apa és fia bűnösek. Egy évvel később a másodfokú bíróság viszont úgy látta, hogy az ügy igen hiányos és felderítetlen, ezért az eljárást meg kell ismételni.

2005-ben meg is indult az újabb eljárás, 2006-ban pedig Burkáékat felmentették. A két férfi ezután beperelte az államot, mondván, feleslegesen ültek előzetes letartóztatásban, így végül kaptak 45 millió forint kártérítést, ami szokatlanul magas összegnek számít. De nem örülhettek sokáig: 2012-ben újabb nyomozás kezdődött az ügyben, ugyanis újabb bizonyítékok kerültek elő. Az ifjabb Burka fia elmondta nagymamájának, vagyis az idősebb Burka feleségének, hogy korábban hallotta az apát és a fiút azon veszekedni, hogy minek is kellett megölniük Gyurcsót. A nagymama feljelentést tett a rendőrségen, és az ifjabb Burka volt felesége is terhelő vallomást tett.

Ezután a rendőrök lehallgatták Burkáék telefonját, és több tanút is újra kikérdeztek, akik apa és fia ellen vallottak. A Debreceni Törvényszék 2017-ben megállapította, hogy idősebb és ifjabb Burka Ferenc mégiscsak bűnös, ezért idősebb Burkát 12 év, ifjabbat pedig 10 év fegyházbüntetésre ítélte. A két férfi most is tagadott. A büntetést végül most valamelyest enyhítette a másodfokú bíróság, mondván, rengeteg idő telt el a gyilkosság óta, így idősebb Burka 9, az ifjabb pedig 7 és fél év börtönbüntetést kapott. A vádlottak ügyvédje a 444-nek azt mondta, még nem tudni, mi lesz azzal a 6 évvel, amit védencei már korábban leültek, ugyanis ha ezt beszámítják, az sem biztos, hogy be kell vonulniuk. A két férfi az ítélethirdetés után egyébként szabadon távozott a bíróságról.