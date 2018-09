Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét tekintve.","shortLead":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét...","id":"20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1bd8ea-29ae-4722-9907-4828deb372dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:36","title":"Az amerikai nagykövet szerint a CEU még évekig itt marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves nő azt mondja, a telefonját akarta tölteni a kebabosnál, az afgán férfi beengedte az üzletbe, majd rázárta az ajtót, és megerőszakolta a WC-ben. ","shortLead":"A 22 éves nő azt mondja, a telefonját akarta tölteni a kebabosnál, az afgán férfi beengedte az üzletbe, majd rázárta...","id":"20180912_Index_ujabb_no_allitja_hogy_megeroszakolta_S_B_Ahmad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02a6f30-13ed-4343-b84a-d1ddf15ec283","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Index_ujabb_no_allitja_hogy_megeroszakolta_S_B_Ahmad","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:50","title":"Index: Újabb nő állítja, hogy megerőszakolta S. B. Ahmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter-vezér nyugalmi pulzusszáma több mint a duplájára ugrott a múlt heti szenátusi meghallgatáson. De nem ez a meglepő.","shortLead":"A Twitter-vezér nyugalmi pulzusszáma több mint a duplájára ugrott a múlt heti szenátusi meghallgatáson. De nem...","id":"20180912_jack_dorsey_szenatusi_meghallgatas_pulzuszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8e47a1-bead-4152-a5f5-da5d993a91d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_jack_dorsey_szenatusi_meghallgatas_pulzuszam","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:03","title":"Sokan meglepődtek, amikor a Twitter-vezér kiposztolta a pulzusszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","shortLead":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","id":"20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d411a2-94e3-42ea-9420-ef53368e5c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:47","title":"Magyar lány nyerte a Huawei európai mobilfotósversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","id":"20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e16ca-2c17-4df7-a371-6d7af50af87c","keywords":null,"link":"/sport/20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:40","title":"Megvan a válogatott első idei győzelme: 2-1 a görögök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevés és megfizethetetlen a tűzifa.","shortLead":"Kevés és megfizethetetlen a tűzifa.","id":"20180911_Faval_fut_Ennek_a_hirnek_nem_fog_orulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc975d2d-1da3-4ae8-adf6-5815b34f0674","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Faval_fut_Ennek_a_hirnek_nem_fog_orulni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:12","title":"Fával fűt? Ennek a hírnek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormánypárti lapok azzal vádolták meg Tibi atyát, hogy az ő kebabozójában követett el nemi erőszakot a meggyanúsított afgán férfi. A fiktív pap azt írja, nincs kebabozója, az pedig, hogy a Ripost és az Origo őt nevezte meg a nemi erőszak legfontosabb körülményeként, Orbán Viktort is nevetségessé teszik.","shortLead":"Kormánypárti lapok azzal vádolták meg Tibi atyát, hogy az ő kebabozójában követett el nemi erőszakot a meggyanúsított...","id":"20180912_Tibi_atya_nyilt_level_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892afd8a-3383-489d-aa3b-88b935b852c1","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Tibi_atya_nyilt_level_Orban_Viktor","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:24","title":"Tibi atya nyílt levele Orbán Viktornak: \"A kormánypárti médiumok Önt is nevetségessé teszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését súrolják, ami miatt több év börtönt is kaphat a felelős. ","shortLead":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás...","id":"20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1c087-b1b3-4557-8cf0-e93b8d73af89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:06","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: börtön is lehet a vége a tetemek „elvermelésének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]