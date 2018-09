Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","shortLead":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","id":"20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483433d5-083b-4187-9dad-af11c7d25a93","keywords":null,"link":"/sport/20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:17","title":"A Red Bullal kerülhet be a Forma–1-be Schumacher fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába tanúsított kifogástalan magatartást, a bírót ez nem hatotta meg.","shortLead":"Hiába tanúsított kifogástalan magatartást, a bírót ez nem hatotta meg.","id":"20180912_Jogeros_bortonben_marad_az_olaszliszkai_lincseles_harmadrendu_vadlottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d28b0b4-817e-4c9d-abce-216d4af280be","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Jogeros_bortonben_marad_az_olaszliszkai_lincseles_harmadrendu_vadlottja","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:21","title":"Jogerős: börtönben marad az olaszliszkai lincselés harmadrendű vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába indult ígéretesen a Google innovatív levelezője, az Inbox, az elmúlt években nem lett belőle sikertörténet. A Google most úgy döntött, itt az ideje bezárni.","shortLead":"Hiába indult ígéretesen a Google innovatív levelezője, az Inbox, az elmúlt években nem lett belőle sikertörténet...","id":"20180913_google_inbox_megszunes_gmail","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4321b6-e4e2-40b1-847b-d875b154c290","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_google_inbox_megszunes_gmail","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:03","title":"Megszűnik a Google egyik (másik) levelezője, a Gmail megkapja a legjobb funkcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás elnöke maga a polgármester, a hulladékgazdálkodással megbízott cég felügyelőbizottságának tagjai között pedig két ceglédi fideszes önkormányzati képviselő van, a szemét mégis sokszor napokig áll a konténerekben.","shortLead":"Az önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás elnöke maga a polgármester, a hulladékgazdálkodással megbízott cég...","id":"20180912_Jokora_nyereseggel_zart_megsem_tudja_megoldani_a_szemetszallitast_a_cegledi_fideszes_polgarmester_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdfecd-4edb-4018-b5f0-f557df6a2fa2","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Jokora_nyereseggel_zart_megsem_tudja_megoldani_a_szemetszallitast_a_cegledi_fideszes_polgarmester_cege","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:00","title":"Jókora nyereséggel zárt, mégsem tudja megoldani a szemétszállítást a ceglédi fideszes polgármester cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"40 milliárd forintból az építészszakma tiltakozása mellett egy pár éve felújított épületet alakítanak át, hogy úgy nézzen ki, mint 1905-ben. Mondjuk, akkor senkinek sem tetszett.","shortLead":"40 milliárd forintból az építészszakma tiltakozása mellett egy pár éve felújított épületet alakítanak át...","id":"20180912_Kozeliti_a_Duna_Arena_horrorarat_az_uj_Penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712521a3-10c7-4788-a73e-bcc4e7b40518","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Kozeliti_a_Duna_Arena_horrorarat_az_uj_Penzugyminiszterium","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Közelíti a Duna Aréna horrorárát az új Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen üríteni a Nemzetközi Űrállomást.","shortLead":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen...","id":"20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ac5bb5-f1b0-4bb8-b221-5aeeecae37ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Az oroszok amerikai űrhajósokat gyanúsítanak azzal, hogy megfúrták a Szojuz űrhajó burkolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c71eea-385e-4d06-a504-010f16b53b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:29","title":"Így hangzik az Aerosmith gigaslágere játékhangszerekkel előadva (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament képviselői nem sokkal 13 óra előtt megszavazták az új szerzői jogi irányelvet, amely támogatói szerint már nagyon szükséges volt, ellenzői szerint jelen formájában komoly cenzúrát szabadíthat a szabad internetre.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői nem sokkal 13 óra előtt megszavazták az új szerzői jogi irányelvet, amely támogatói...","id":"20180912_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ef585b-5878-4473-aede-24b4f5dc1c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:46","title":"Megszavazta az EP azt az új szabályt is, amely alaposan megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]