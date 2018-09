Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 50 gyermek elleni szexuális visszaélés és nemi erőszak vádjával bíróság elé állítanak egy spanyol orvost Svédországban – közölte az ügyészség Stockholmban.","shortLead":"Több mint 50 gyermek elleni szexuális visszaélés és nemi erőszak vádjával bíróság elé állítanak egy spanyol orvost...","id":"20180912_gyerekek_tucatjait_molesztalta_egy_fiatal_spanyol_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8488c3-15dc-4198-bec6-186499ee17db","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_gyerekek_tucatjait_molesztalta_egy_fiatal_spanyol_orvos","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:01","title":"Gyerekek tucatjait molesztálhatta, erőszakolt is egy spanyol orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben vészesen közeledik a jelentésről szóló szavazás.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben...","id":"20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ac014-329c-472b-b5f2-1b8f5ba783c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:06","title":"A Magyar Idők szerint Sargentini két magyar egyetem nevével is visszaélt jelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett az eredménye.","shortLead":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett...","id":"20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0315bf05-bc5f-49af-ad91-964e8f2b0730","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","timestamp":"2018. szeptember. 12. 04:01","title":"Instant karma: életveszélyesen előzött az autós, ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf199b3c-a425-4c22-8713-ab7505560bcd","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Katinka Faragó 17 évesen dolgozott először Ingmar Bergmannal – rajta kívül senki nem vállalta, hogy Bergman asszisztense legyen, annyira rettegtek az akkor még kezdőnek számító, lobbanékony rendezőtől. Több, mint 30 évig dolgoztak együtt, sokszor nevezték Bergman jobbkezének.



","shortLead":"Katinka Faragó 17 évesen dolgozott először Ingmar Bergmannal – rajta kívül senki nem vállalta, hogy Bergman...","id":"20180912_A_muveszet_az_iroasztalnal_szuletik_A_forgatason_dolgozunk__Interju_Katinka_Faragoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf199b3c-a425-4c22-8713-ab7505560bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b6dbd1-b6a6-4c3d-9501-c51f10867609","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180912_A_muveszet_az_iroasztalnal_szuletik_A_forgatason_dolgozunk__Interju_Katinka_Faragoval","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:00","title":"„A művészet az íróasztalnál születik. A forgatáson dolgozunk” - Interjú Katinka Faragóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az iskolában a legtöbben bemagoltuk a verseket és a matematikatételeket. Van, aki ugyanezzel a módszerrel jegyez meg más információkat is. De vajon mennyiben hatékony ez a módszer?","shortLead":"Az iskolában a legtöbben bemagoltuk a verseket és a matematikatételeket. Van, aki ugyanezzel a módszerrel jegyez meg...","id":"20180911_Erdemese_magolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d378a-b883-4a0e-ba98-a73ac00d2791","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180911_Erdemese_magolni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:15","title":"Érdemes-e magolni? Mi ennek a tanulási módszernek a hátránya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","shortLead":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","id":"20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf61a93-1e66-4146-8069-659bfec3cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:22","title":"Halálos lisztériafertőzés: most kezdődhet csak a nyomozás az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négymilliárd euró beruházási értékű fejlesztést mutatnak be a magyarok Európa legnagyobb ingatlanos kiállításán, Münchenben.","shortLead":"Négymilliárd euró beruházási értékű fejlesztést mutatnak be a magyarok Európa legnagyobb ingatlanos kiállításán...","id":"20180911_Szetepitik_Budapestet_talan_lesz_ujabb_magashaz_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016d5486-a2d9-44ca-bfda-f9a795d72d52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Szetepitik_Budapestet_talan_lesz_ujabb_magashaz_is","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:37","title":"Szétépítik Budapestet, talán lesz újabb magasház is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy beteg maga kérte felvételét az osztályra, de végül alig tudott szabadulni az intézményből. A kórház elfelejtette közölni a pácienssel, hogy elrendelték kötelező gyógykezelését, az ügygondnok pedig a megkérdezése nélkül lemondott a fellebbezési jogáról.","shortLead":"Egy beteg maga kérte felvételét az osztályra, de végül alig tudott szabadulni az intézményből. A kórház elfelejtette...","id":"20180911_Ombudsman_Sulyos_mulasztasok_tortentek_a_gyori_korhaz_pszichiatriajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6dc14-bc98-4409-aead-a8e9d9754e97","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Ombudsman_Sulyos_mulasztasok_tortentek_a_gyori_korhaz_pszichiatriajan","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:52","title":"Ombudsman: Súlyos mulasztások történtek a győri kórház pszichiátriáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]