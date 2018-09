Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét jelenti. Tehát: betű szerint az „álmok kereskedőiről” van szó, miközben ténylegesen az ingatlanpiac legbrutálisabb hiénáiról, akik a drogkereskedőkhöz hasonlíthatók.","shortLead":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét...","id":"20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220b7e0d-dd4b-4034-8146-c2b1953e8a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:28","title":"A rohadó lakásokat horror összegért kiadó ingatlanosokra lecsapnak Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67dd8b0-ddad-4f2a-9c0e-07c8d337005e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nándorfehérvár hőseiről készülő történelmi film előkészítését támogatja a Magyar Nemzeti Filmalap. A Filmszakmai Döntőbizottság 91 millió forint gyártás előkészítési támogatást szavazott meg Az utolsó bástya című filmtervnek, a rendező Szász János lesz.\r

","shortLead":"Nándorfehérvár hőseiről készülő történelmi film előkészítését támogatja a Magyar Nemzeti Filmalap. A Filmszakmai...","id":"20180913_A_Filmalap_maris_tortenelmi_filmet_gyart_a_muzulmanok_megallitasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67dd8b0-ddad-4f2a-9c0e-07c8d337005e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f853f-638d-4f1b-a328-58a9762d710d","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_A_Filmalap_maris_tortenelmi_filmet_gyart_a_muzulmanok_megallitasarol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:20","title":"A Filmalap máris történelmi filmet gyárt a muzulmánok megállításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c67958-c5cc-4ddf-b16c-f5bb84866d5e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"David Duchovny február 11-én a MOM Sportban ad koncertet.\r

","shortLead":"David Duchovny február 11-én a MOM Sportban ad koncertet.\r

","id":"20180912_Az_Xaktak_fougynoke_koncertet_ad_Budapesten_a_zenekaraval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c67958-c5cc-4ddf-b16c-f5bb84866d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ddcc97-8adf-4b47-beec-a38937fea8e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Az_Xaktak_fougynoke_koncertet_ad_Budapesten_a_zenekaraval","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:33","title":"Az X-akták főügynöke koncertet ad Budapesten a zenekarával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem szerint többször is igazolták, hogy szabályosan működnek, a kormány mégsem hajlandó aláírni az együttműködésről szóló megállapodást.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem szerint többször is igazolták, hogy szabályosan működnek, a kormány mégsem hajlandó aláírni...","id":"20180913_Valaszolt_a_CEU_Szijjartonak_az_egyetem_minden_eloirasnak_megfelelt_most_a_kormanyon_a_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551f836a-5997-42ea-9ed7-2ad7fa6a6a8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Valaszolt_a_CEU_Szijjartonak_az_egyetem_minden_eloirasnak_megfelelt_most_a_kormanyon_a_sor","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:20","title":"Válaszolt a CEU Szijjártónak: az egyetem minden előírásnak megfelelt, most a kormányon a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben a nyelvészek abban egyetértenek: a magyar a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik.","shortLead":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben...","id":"20180913_A_nyelvcsaladunkban_es_a_szarmazasunkban_is_teved_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a6e8dd-d659-4af7-89bc-c4704d7ae228","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_A_nyelvcsaladunkban_es_a_szarmazasunkban_is_teved_Orban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:43","title":"A nyelvcsaládunkban és a származásunkban is téved Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött. Egyéniben Földházi negyedik, Kovács hatodik, Alekszejev 14. lett.","shortLead":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött...","id":"20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967882ba-cef1-49b3-b16a-926a8148705f","keywords":null,"link":"/sport/20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:37","title":"Világbajnok a női öttusacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","id":"20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271134c-2fe7-47b8-90c3-909ff7412cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:34","title":"Gyengül a forint a Sargentini-jelentés megszavazása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint nincs baj, csak szükség esetén átcsoportosítanak embereket, a mentődolgozók szövetsége szerint viszont Budapesten munkaerőhiány van. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint nincs baj, csak szükség esetén átcsoportosítanak embereket, a mentődolgozók...","id":"20180913_Videkrol_kell_mentosoket_hivni_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1a2c24-0f2a-4fba-a7f4-ec4fccd42041","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Videkrol_kell_mentosoket_hivni_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:34","title":"Vidékről kell mentősöket hívni Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]