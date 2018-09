Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormánypárti lapok azzal vádolták meg Tibi atyát, hogy az ő kebabozójában követett el nemi erőszakot a meggyanúsított afgán férfi. A fiktív pap azt írja, nincs kebabozója, az pedig, hogy a Ripost és az Origo őt nevezte meg a nemi erőszak legfontosabb körülményeként, Orbán Viktort is nevetségessé teszik.","shortLead":"Kormánypárti lapok azzal vádolták meg Tibi atyát, hogy az ő kebabozójában követett el nemi erőszakot a meggyanúsított...","id":"20180912_Tibi_atya_nyilt_level_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892afd8a-3383-489d-aa3b-88b935b852c1","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Tibi_atya_nyilt_level_Orban_Viktor","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:24","title":"Tibi atya nyílt levele Orbán Viktornak: \"A kormánypárti médiumok Önt is nevetségessé teszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta a rendszerbe felkerülő hatalmas tartalommennyiség tisztán tartásáért felel. ","shortLead":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta...","id":"20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f52ee-8e66-4615-87df-67648d6cbb31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:02","title":"Van a Facebooknak egy \"munkatársa”, egész nap csak képeket és videókat néz, 100 ember se tudná lepipálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is, a horgászok szerint még mindig szennyezik a folyót.","shortLead":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is...","id":"20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7d24b0-481d-48b6-8f49-3c0c7de3ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:09","title":"Már többször szóltak, még mindig a Dunába engedi a szennyvizet a Rudas fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","shortLead":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","id":"20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11645d4a-6921-4592-ac1c-485f82b28e7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:32","title":"Milliárdokat költött az állam honvédségi helikopterekre, mégis elavultak maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 50 gyermek elleni szexuális visszaélés és nemi erőszak vádjával bíróság elé állítanak egy spanyol orvost Svédországban – közölte az ügyészség Stockholmban.","shortLead":"Több mint 50 gyermek elleni szexuális visszaélés és nemi erőszak vádjával bíróság elé állítanak egy spanyol orvost...","id":"20180912_gyerekek_tucatjait_molesztalta_egy_fiatal_spanyol_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8488c3-15dc-4198-bec6-186499ee17db","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_gyerekek_tucatjait_molesztalta_egy_fiatal_spanyol_orvos","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:01","title":"Gyerekek tucatjait molesztálhatta, erőszakolt is egy spanyol orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","shortLead":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","id":"20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b4c58-16c8-4edd-a263-631d750a1867","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:17","title":"Így reagált az ellenzék a Sargentini-szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","shortLead":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","id":"20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fcaf61-6a85-4a14-abe8-03035ea6407b","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:52","title":"Levelet írt 22 amerikai képviselő Cornsteinnek a CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének szárnyalása emelt a magasba.","shortLead":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének...","id":"20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8491517-4557-43c1-831d-b5dcb886fb23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:05","title":"Mindenbe belekóstol a világ leggazdagabb embere, akkor is, ha nem nyer rajta rögtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]