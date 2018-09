Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e073579-2420-446b-9e5c-516c90314482","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a hazai és világsajtónak adott témát a szerdán kétharmados többséggel elfogadott Sargentini-jelentés. A magyar kormányzat tevékenységét az uniós elvekkel ellentétes demokráciarombolásnak minősítő dokumentum a digitális népművészeket is megihlette. Íme a legviccesebb alkotások.","shortLead":"Nem csak a hazai és világsajtónak adott témát a szerdán kétharmados többséggel elfogadott Sargentini-jelentés. A magyar...","id":"20180913_sargentini_jelentes_memek_orban_viktor_eu_europai_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e073579-2420-446b-9e5c-516c90314482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd14ccfd-b55f-4320-9d8e-6d531e2c380c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_sargentini_jelentes_memek_orban_viktor_eu_europai_parlament","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:02","title":"Orbán Viktor szupersztár – beindította a mémgyárat a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3874c1-e700-4c9f-8aa0-c011956027e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"46 pályázó 51 pályázata között osztották szét az Érték és Minőség Nagydíjakat a parlamentben kedden, érdekes módon a kommunikáció területén kizárólag kormánypárti csatornákat jutalmaztak, őket azonban bőségesen. Mészáros Lőrinc felesége és Kökény-Szalai Vivien is a díjazottak közé került.","shortLead":"46 pályázó 51 pályázata között osztották szét az Érték és Minőség Nagydíjakat a parlamentben kedden, érdekes módon...","id":"20180911_A_kormanyzati_tvcsatornak_es_hirszolgaltatok_kaptak_az_osszes_kommunikacios_nivodijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e3874c1-e700-4c9f-8aa0-c011956027e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a7085f-00fb-412a-997c-0f78a2423a0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_A_kormanyzati_tvcsatornak_es_hirszolgaltatok_kaptak_az_osszes_kommunikacios_nivodijat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:00","title":"Mészáros Lőrinc feleségét és több kormánymédiumot is nívódíjjal jutalmaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is elkísérte. A bemutató apropója az volt, hogy felavatták a helyi gördeszkapályát.","shortLead":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is...","id":"20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49c95d-1496-430e-8627-bee5dc56d060","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:54","title":"Az ország leglazább plébánosával avatott fel egy skateparkot Novák Katalin – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb318759-f341-4cb5-b198-6688988cfd1a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lát mindent, ami a közéletben történik, de nem szeretné átadni magát a magyar valóságból áradó rosszkedvnek.","shortLead":"Lát mindent, ami a közéletben történik, de nem szeretné átadni magát a magyar valóságból áradó rosszkedvnek.","id":"20180912_Scherer_Peter_Szamomra_a_politika_tul_fajdalmas_terep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb318759-f341-4cb5-b198-6688988cfd1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd355a4-63e7-4bab-a57f-d8a8e8550e5d","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Scherer_Peter_Szamomra_a_politika_tul_fajdalmas_terep","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:15","title":"Scherer Péter: Számomra a politika túl fájdalmas terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b925aa17-37df-476f-b50e-588b31210c2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lang Györgyit is belekeverték a történetbe, ami egy koraszülöttosztály támogatásáról szól.","shortLead":"Lang Györgyit is belekeverték a történetbe, ami egy koraszülöttosztály támogatásáról szól.","id":"20180913_kulka_janos_visszaeles_lajkvadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b925aa17-37df-476f-b50e-588b31210c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b794fc77-561a-4e18-9772-df3bac82c2c3","keywords":null,"link":"/elet/20180913_kulka_janos_visszaeles_lajkvadaszat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:40","title":"Kulka János nevével él vissza egy lájkvadász oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján, a Galaxy Note10-en. Erről a modellről kaptunk most egy hírt.","shortLead":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján...","id":"20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325febb-214f-4931-9046-73baca439a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:03","title":"Da Vinci: árulkodó kódnevet adtak egy jövő évi csúcstelefonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","shortLead":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","id":"20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca07b01-cddd-4b04-a7b8-f3876263cb42","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:25","title":"115 néppárti képviselő szavazott Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","shortLead":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","id":"20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568d8be7-6ee2-4b47-8c40-f4b29ea7493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:49","title":"40 magyar településen egy szál munkanélküli sincs, itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]