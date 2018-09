Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A győri Intersparban található Liu's Cooking éttermében \"dolgozó\" robot angolul beszél, mindig mosolyog, tudja, hova kell kivinni az ételt, de az elé tett székekben sem botlik meg.","shortLead":"A győri Intersparban található Liu's Cooking éttermében \"dolgozó\" robot angolul beszél, mindig mosolyog, tudja, hova...","id":"20180912_Robotpincer_viszi_ki_az_etelt_egy_gyori_kinaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a808b187-3a86-412f-ab20-fb447180f7c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Robotpincer_viszi_ki_az_etelt_egy_gyori_kinaiban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:48","title":"Robotpincér viszi ki az ételt egy győri kínaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","shortLead":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","id":"20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46817b8-9fc3-4a4f-afe4-babbcd55d3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:34","title":"Tót Lajos szerepére készült a színész, kiképzést kapott a tűzoltóságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakember szerint több vi komoly fellendülés után a magyar költségvetésnek már egyensúlyban kellene lennie. ","shortLead":"A befektetési szakember szerint több vi komoly fellendülés után a magyar költségvetésnek már egyensúlyban kellene...","id":"20180913_zsiday_viktor_magyargazdasagi_valsag_felkeszules_magyar_narancs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43f77b-491c-4853-a1a3-b4c0a55c4a6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_zsiday_viktor_magyargazdasagi_valsag_felkeszules_magyar_narancs","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:46","title":"Zsiday Viktor: Magyarország nincs kellőképpen felkészülve egy gazdasági válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Megelőlegezte magának a bukást Orbán Viktor a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, ám a meccs távolról sincs még lejátszva, és úgy tűnik, az igazi küzdelem egyáltalán nem ér véget az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén.","shortLead":"Megelőlegezte magának a bukást Orbán Viktor a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, ám a meccs távolról sincs...","id":"20180912_orban_viktor_sargentini_jelentes_szavazas_manfred_weber_epp_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f146a40-e86c-43b0-956b-1b673f856eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_orban_viktor_sargentini_jelentes_szavazas_manfred_weber_epp_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 12. 06:30","title":"Orbán hősnek mutatja magát, de sokat veszíthet a Sargentini-szavazás után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bolygónk egyik legérdekesebb pontját, a déli-sarkvidéket gyakorta vizsgálják a tudósok. Munkájukhoz mostantól egy sokkal részletesebb domborzati térkép is rendelkezésre áll. ","shortLead":"Bolygónk egyik legérdekesebb pontját, a déli-sarkvidéket gyakorta vizsgálják a tudósok. Munkájukhoz mostantól...","id":"20180911_antarktisz_deli_sarkvidek_terkep_topografia_domborzat_muhold_szuperszamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826cfc3a-8c5f-46b0-b43c-24527d0ba407","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_antarktisz_deli_sarkvidek_terkep_topografia_domborzat_muhold_szuperszamitogep","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:03","title":"Csináltak egy hatalmas felbontású, 150 000 GB méretű térképet az Antarktiszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b85fe-c913-45b5-9f74-e2c4d8fd4a20","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminálja előtt 2500 parkolóhellyel, közvetlen összeköttetéssel mindkét terminálhoz – közölte az építtető Budapest Airport.","shortLead":"Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminálja előtt 2500 parkolóhellyel, közvetlen...","id":"20180912_Igy_nez_majd_ki_a_Liszt_Ferenc_repter_uj_parkolohaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b85fe-c913-45b5-9f74-e2c4d8fd4a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380d0f5c-77bb-42df-a929-4391e1c2eb82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Igy_nez_majd_ki_a_Liszt_Ferenc_repter_uj_parkolohaza","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:28","title":"Igy néz majd ki a Liszt Ferenc reptér új parkolóháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5225b-4ec6-413f-8f15-2e8d25652939","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az ember, aki még sosem hazudott, tegnap leszakította a mennyezetet. Vélemény. ","shortLead":"Az ember, aki még sosem hazudott, tegnap leszakította a mennyezetet. Vélemény. ","id":"20180912_gomperz_orban_strasbourg_nema_tartomany_elhallgattatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d5225b-4ec6-413f-8f15-2e8d25652939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeef228-8dde-4b4b-8372-01833cc9c244","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_gomperz_orban_strasbourg_nema_tartomany_elhallgattatas","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:37","title":"Gomperz: Orbán Strasbourgban és a néma tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]