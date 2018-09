Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amióta megjelent a Windows 10, a Microsoft kegyetlenül nyomja, szeretné már maga mögött tudni a régebbi operációsrendszer-változatokat. A Windows 7 igen kemény diónak bizonyult, de hamarosan fordulhat a kocka.","shortLead":"Amióta megjelent a Windows 10, a Microsoft kegyetlenül nyomja, szeretné már maga mögött tudni a régebbi...","id":"20180913_windows10_piaci_reszesedese_windows7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2cd001-b58b-47cc-a116-8656c08e51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_windows10_piaci_reszesedese_windows7","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:03","title":"Ha ez így megy tovább, hamarosan fordulóponthoz érkezik a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kedvezményes áfa kivezetésével jóval kevesebb lakás fog épülni, az azonnal költözhetőek közül már most is csak 170 van a fővárosban.","shortLead":"A kedvezményes áfa kivezetésével jóval kevesebb lakás fog épülni, az azonnal költözhetőek közül már most is csak 170...","id":"20180913_Nyarra_elfogynak_az_ujepitesu_lakasok_sietni_kell_a_vasarlassal__surget_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787c028d-3626-41b7-8fa1-47fdd938c87d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Nyarra_elfogynak_az_ujepitesu_lakasok_sietni_kell_a_vasarlassal__surget_az_OTP","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:34","title":"Nyárra elfogynak az új építésű lakások, sietni kell a vásárlással – sürget az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b368ece5-5dfc-462b-9164-6a860ad2b619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti lakhelyéről.","shortLead":"A 34 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti lakhelyéről.","id":"20180913_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg_sheffield_maximilan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b368ece5-5dfc-462b-9164-6a860ad2b619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3cda10-bef5-47fc-babf-e47653516e76","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg_sheffield_maximilan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:55","title":"Szökött foglyot keres a rendőrség, Sheffield Maximilán lépett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közel öt évig dolgoztak együtt. ","shortLead":"Közel öt évig dolgoztak együtt. ","id":"20180913_Megvalik_edzojetol_Babos_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c5c13-157f-485a-83f1-f78cbd952f75","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Megvalik_edzojetol_Babos_Timea","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:58","title":"Megválik edzőjétől Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e15e30-6fea-4f82-8ea8-eae435b5ca6b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tényeket mintha megszállta volna a Hírcsárda.","shortLead":"A Tényeket mintha megszállta volna a Hírcsárda.","id":"20180913_A_nivodijas_TV2_szerint_egesz_Europaban_Orban_Viktort_eltetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e15e30-6fea-4f82-8ea8-eae435b5ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f377b14-b42e-411d-86ef-e26f30c4242b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_A_nivodijas_TV2_szerint_egesz_Europaban_Orban_Viktort_eltetik","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:13","title":"A nívódíjas TV2 szerint egész Európában Orbán Viktort éltetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"448 igen és 197 nem mellett fogadták el a jelentést, amely alapján megindulhat a 7-es cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben.","shortLead":"448 igen és 197 nem mellett fogadták el a jelentést, amely alapján megindulhat a 7-es cikk szerinti eljárás...","id":"20180912_Ketharmaddal_fogadta_el_az_EP_a_Sargentinijelentest_videon_a_szavazas_pillanata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dced8b8-d11f-45de-bd10-92ef843596be","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Ketharmaddal_fogadta_el_az_EP_a_Sargentinijelentest_videon_a_szavazas_pillanata","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:42","title":"Kétharmaddal fogadta el az EP a Sargentini-jelentést, videón a szavazás pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dca6a48-1c0c-4b1a-9b6b-18a1793200c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Miss America egymillió nézőt veszített, mert nem vonultatott fel bikinis lányokat. ","shortLead":"A Miss America egymillió nézőt veszített, mert nem vonultatott fel bikinis lányokat. ","id":"20180912_Nem_voltak_kivancsiak_az_amerikaiak_a_furdoruhamentes_szepsegversenyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dca6a48-1c0c-4b1a-9b6b-18a1793200c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47dca47-c95f-4dec-9468-4d542b631068","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Nem_voltak_kivancsiak_az_amerikaiak_a_furdoruhamentes_szepsegversenyre","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:19","title":"Nem voltak kíváncsiak az amerikaiak a fürdőruhamentes szépségversenyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b62d77-ff7b-4c8b-b82e-a69b085c8601","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem meglepő módon szerepel benne Soros György.","shortLead":"Nem meglepő módon szerepel benne Soros György.","id":"20180912_fidesz_sargentini_jelentes_soros_gyorgy_bosszu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b62d77-ff7b-4c8b-b82e-a69b085c8601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abeba5cf-6da1-4434-a5c7-52c92b233588","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_fidesz_sargentini_jelentes_soros_gyorgy_bosszu","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:17","title":"Egyenválaszt ad a Fidesz a Sargentini-jelentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]