[{"available":true,"c_guid":"ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órát kellett volna csak kibírnia az Apple-nek, hogy ne szivárogjanak ki a legfontosabb adatok az érkező új iPhone-okról, egy baki azonban közbeszólt.","shortLead":"Néhány órát kellett volna csak kibírnia az Apple-nek, hogy ne szivárogjanak ki a legfontosabb adatok az érkező új...","id":"20180912_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_iphone_xr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8365dc76-df86-4913-ae15-c48cc664edd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_iphone_xr","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:56","title":"Kiszivárgott a lista: 512 GB-os iPhone-t is bemutat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig szeretett volna. Így a szélsőjobbos jelölt is nyerhet a jövő keddi választásokon.","shortLead":"Pedig szeretett volna. Így a szélsőjobbos jelölt is nyerhet a jövő keddi választásokon.","id":"20180912_Nem_engedte_a_birosag_hogy_a_bortonben_ulo_brazil_elnok_ujraindulhasson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cb0c7-6333-4de7-a64d-42f3e5369855","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Nem_engedte_a_birosag_hogy_a_bortonben_ulo_brazil_elnok_ujraindulhasson","timestamp":"2018. szeptember. 12. 06:09","title":"Nem engedte a bíróság, hogy a börtönben ülő brazil elnök újraindulhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","shortLead":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","id":"20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202ce029-a87b-4830-90be-a0de2106c6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:31","title":"A fiatal borász meggyilkolása volt az utolsó csepp, sürgősen javítana a közbiztonságon Badacsonytomaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","shortLead":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","id":"20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d867f7a-945f-43c2-be29-a11fb689f5e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:08","title":"Nagyot drágult a benzin és a dohány, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olyan elit munkahelyeken, mint a Szilícium-völgyben vagy a Wall Streeten teljesen bevett szokás a smart drugok (okos gyógyszerek) rendszeres fogyasztása. De vajon milyen hatása van ennek a teljesítményre? Nem halnak-e meg túlságosan korán azok, akik ezeket a csodabogyókat fogyasztják?","shortLead":"Az olyan elit munkahelyeken, mint a Szilícium-völgyben vagy a Wall Streeten teljesen bevett szokás a smart drugok (okos...","id":"20180911_Fontbankjegyekkel_felszippantott_kokain_teljesitmenyfokozo_csodaszerek_a_londoni_Citytol_a_Sziliciumvolgyig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109c735e-92e4-4711-9d22-e96a619d71e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Fontbankjegyekkel_felszippantott_kokain_teljesitmenyfokozo_csodaszerek_a_londoni_Citytol_a_Sziliciumvolgyig","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:07","title":"Fontbankjegyekkel felszippantott kokain, teljesítményfokozó szerek a londoni Citytől a Szilícium-völgyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla, hogy a győztes mindent visz. ","shortLead":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla...","id":"20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614f795b-0642-49ff-bc94-f061533a0d5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:31","title":"Sargentini: Most nem vennék fel Magyarországot az unióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig ismert emberi rajznál. ","shortLead":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig...","id":"20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654df0c-a1d4-47d5-a4f6-b273073b57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:12","title":"Hashtagre hasonlít a legrégebbi emberi rajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d8bc6e-04db-46df-b945-2523e2a59a04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést az Európai Parlament, a plenáris ülésen 448 igen szavazattal, 197 ellenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a dokumentumot. Vagyis kétharmados többséggel, tehát elindulhat a 7. cikk szerinti eljárás a magyar jogállamiság helyzete miatt. A szavazás előtt mondta el utolsó éves beszédét bizottsági elnökként az Európai Parlamentben Jean-Claude Juncker az Európai Unió helyzetéről. A hvg.hu-n élőben követte a strasbourgi ülést és ami utána történt.\r

","shortLead":"Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést az Európai Parlament, a plenáris ülésen 448 igen...","id":"20180912_Magyarorszag_Juncker__Strasbourg_europai_parlament_sargentini_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d8bc6e-04db-46df-b945-2523e2a59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ee3eb9-81da-43d3-98fd-04e8340be3fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Magyarorszag_Juncker__Strasbourg_europai_parlament_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:04","title":"Kétharmados többséggel szavazta meg az EP a Sargentini-jelentést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]