[{"available":true,"c_guid":"cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"CNN, Bloomberg, Financial Times – csupán néhány lap, mely címlapsztorit szentelt a Sargentini-jelentés megszavazásának.","shortLead":"CNN, Bloomberg, Financial Times – csupán néhány lap, mely címlapsztorit szentelt a Sargentini-jelentés megszavazásának.","id":"20180912_Cimlapra_kerult_Orban_mindenhol_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_a_fo_tema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6d31f2-2acd-4900-a1bf-38dd1b6cafaf","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Cimlapra_kerult_Orban_mindenhol_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_a_fo_tema","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:53","title":"Címlapokra került Orbán: világszerte a Sargentini-jelentés megszavazása a fő téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit bányászati cég vezetője, David Archer. De a helyszín nem az afrikai sivatag, hanem Észak-Portugália Vila Real régiója.","shortLead":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit...","id":"20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38704cc7-05f7-42c4-a046-4a652f4d761c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:45","title":"Az új fehér aranyból csinálhatja meg a szerencséjét az aranylábú focisták országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órát kellett volna csak kibírnia az Apple-nek, hogy ne szivárogjanak ki a legfontosabb adatok az érkező új iPhone-okról, egy baki azonban közbeszólt.","shortLead":"Néhány órát kellett volna csak kibírnia az Apple-nek, hogy ne szivárogjanak ki a legfontosabb adatok az érkező új...","id":"20180912_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_iphone_xr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8365dc76-df86-4913-ae15-c48cc664edd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_iphone_xr","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:56","title":"Kiszivárgott a lista: 512 GB-os iPhone-t is bemutat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"2500 autó fér majd el benne.","shortLead":"2500 autó fér majd el benne.","id":"20180912_Hatszintes_parkolohaz_epul_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_2es_terminalja_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa64b145-516b-441a-b77d-061535fa6791","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Hatszintes_parkolohaz_epul_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_2es_terminalja_elott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:45","title":"Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert a harmadik helyezettet utólag kizárták.","shortLead":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert...","id":"20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605668c-7766-433d-a951-473148842e27","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:42","title":"Tíz évvel az olimpiai verseny után kapott bronzérmet egy brit hétpróbázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs Max és XR lesz az idei telefonmodellek neve. Már csak egy kérdés maradt: pontosan mit is tudnak az új modellek? ","shortLead":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs...","id":"20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c17e1b-be4f-4c03-8668-35f2368395f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:53","title":"Itt a nagy bejelentés, megjöttek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c3e45-94ea-4444-a477-26019b616513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi kiadta egyik legfontosabb újdonságához kapcsolódó első reklámanyagát.","shortLead":"Az Audi kiadta egyik legfontosabb újdonságához kapcsolódó első reklámanyagát.","id":"20180914_audi_e_tron_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=781c3e45-94ea-4444-a477-26019b616513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b0c32d-5cc2-44ec-a653-d7a459e0d3a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_audi_e_tron_2019","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:24","title":"Ez az Audi most mindent megkap, hogy siker legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor már több éve arról álmodozott, hogy angol nyelvű business school indul Magyarországon, vagyis olyan magánegyetem, ahol a jövő üzletembereit képzik. És ha lehet, unortodox módon. Ilyen intézménnyé válhat a Budapesti Corvinus Egyetem, és ezzel párhuzamosan helyzetbe hoznák a kecskeméti Matolcsy-egyetemet is. A politikai elit csak nyerhet, a tanárok és a diákok viszont kapkodják a fejüket.","shortLead":"Orbán Viktor már több éve arról álmodozott, hogy angol nyelvű business school indul Magyarországon, vagyis olyan...","id":"20180914_matolcsy_gyorgy_lanczi_andras_corvinus_neumann_janos_egyetem_kecskemet_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd86464-8749-4ee2-b23c-0208a2978a63","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_matolcsy_gyorgy_lanczi_andras_corvinus_neumann_janos_egyetem_kecskemet_felsooktatas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:30","title":"Orbán álma valósulhat meg a Corvinus átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]