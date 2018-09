Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs Max és XR lesz az idei telefonmodellek neve. Már csak egy kérdés maradt: pontosan mit is tudnak az új modellek? ","shortLead":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs...","id":"20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c17e1b-be4f-4c03-8668-35f2368395f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:53","title":"Itt a nagy bejelentés, megjöttek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte biztos, hogy nem kapnak idén nyugdíjkorrekciót az idősek.","shortLead":"Szinte biztos, hogy nem kapnak idén nyugdíjkorrekciót az idősek.","id":"20180913_Nem_erdemes_iden_nyugdijkorrekciora_szamitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be471caa-f891-4847-addf-f83818496559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Nem_erdemes_iden_nyugdijkorrekciora_szamitani","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:59","title":"Nem érdemes idén nyugdíjkorrekcióra számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fia barátnőjének testvérét szúrta ki magának, cukrászdába és kirándulni vitte, közben végig fogdosta.","shortLead":"Fia barátnőjének testvérét szúrta ki magának, cukrászdába és kirándulni vitte, közben végig fogdosta.","id":"20180914_Vadat_emeltek_egy_zalai_ferfi_ellen_aki_eveken_keresztul_szexualisan_zaklatott_egy_kislanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e3c0e-3900-4068-bacf-295fbfb417b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Vadat_emeltek_egy_zalai_ferfi_ellen_aki_eveken_keresztul_szexualisan_zaklatott_egy_kislanyt","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:39","title":"Vádat emeltek egy zalai férfi ellen, aki éveken keresztül szexuálisan zaklatott egy kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér hozzá, hogy Naomi Oszaka már tíz évesen is imádott versengeni.","shortLead":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér...","id":"20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73704fe-26a4-47e1-9f42-259d366d4f48","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:28","title":"Naomi Oszaka babszemekkel és evőpálcikával tréningezte magát tíz évesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4699d9-9353-4304-87b9-85952183c65e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmentése a bíróság szerint sem felelt meg a jogszabályoknak, az önkormányzat szerint viszont mivel első fokon ők nyertek, az ügy még nincs lezárva.","shortLead":"Felmentése a bíróság szerint sem felelt meg a jogszabályoknak, az önkormányzat szerint viszont mivel első fokon ők...","id":"20180913_Felszamolna_a_tiszafuredi_onkormanyzatot_a_volt_jegyzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc4699d9-9353-4304-87b9-85952183c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe125d36-2138-4909-b671-afda5ff69004","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Felszamolna_a_tiszafuredi_onkormanyzatot_a_volt_jegyzo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 18:06","title":"Felszámolná a tiszafüredi önkormányzatot a volt jegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c3303b-ab12-4b54-b905-125a6be3a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sima ügy!","shortLead":"Sima ügy!","id":"20180913_Ultramaratonon_szoptatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c3303b-ab12-4b54-b905-125a6be3a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55b09a9-f40a-459a-8313-2892940a2203","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Ultramaratonon_szoptatni","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:42","title":"Ultramaratonon szoptatni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és megsemmisítése érdekében. ","shortLead":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és...","id":"20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a872d95a-f426-43a6-81e1-b2bdbef1b41f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:35","title":"Szigorítás jön az EU-ban: 60 perc alatt le kell vadászni a netre került terrorista bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"vilag","description":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása még nem a \"nukleáris opció\", mert aligha fog konkrét eredményekre jutni a 2019. májusi európai parlamenti választásokig. Mégis messzemenő következményei vannak, és fordulópontnak tekinthető Magyarország és az Európai Unió 2010 utáni kapcsolatrendszerében, hiszen előrevetíti a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) tényleges szakításának lehetőségét. Az EPP által eddig biztosított védelem hiánya pedig könnyen vezethet az Orbán-kormány újabb elmarasztalásához és akár szankciókhoz is a jövőben. Vélemény.

","shortLead":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása még nem a \"nukleáris opció\", mert aligha fog konkrét eredményekre jutni a 2019...","id":"20180913_europai_unio_europai_parlament_sargentini_jelentes_magyarorszag_fidesz_7_cikkely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0ac458-8fec-4677-9a5a-e7e5c10abbf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_europai_unio_europai_parlament_sargentini_jelentes_magyarorszag_fidesz_7_cikkely","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:30","title":"A Sargentini-jelentés elfogadása alapjaiban rendezi át a Fidesz és Magyarország európai pozícióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]