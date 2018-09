Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c6a1e9-a682-4f00-a3d9-f5a778c18d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette a Snapdragon Wear 3100-at, viselhető eszközökbe szánt lapkakészletét.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette a Snapdragon Wear 3100-at, viselhető eszközökbe szánt lapkakészletét.","id":"20180912_qualcomm_snapdragon_wear_3100_lapkakeszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c6a1e9-a682-4f00-a3d9-f5a778c18d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40e4a58-0e7a-45e3-a710-6f46f03fe975","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_qualcomm_snapdragon_wear_3100_lapkakeszlet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:03","title":"Bejelentették az új Qualcomm-chipet, nem akárkik kapják meg először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormánypárti lapok azzal vádolták meg Tibi atyát, hogy az ő kebabozójában követett el nemi erőszakot a meggyanúsított afgán férfi. 