[{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését súrolják, ami miatt több év börtönt is kaphat a felelős. ","shortLead":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás...","id":"20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1c087-b1b3-4557-8cf0-e93b8d73af89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:06","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: börtön is lehet a vége a tetemek „elvermelésének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b14e70f-d3d9-4091-bcba-c69c4b7bedb7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"\"Nem csak a szemetek tudnak magyarul.\" Vélemény.","shortLead":"\"Nem csak a szemetek tudnak magyarul.\" Vélemény.","id":"20180913_Nem_az_en_nevemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b14e70f-d3d9-4091-bcba-c69c4b7bedb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60578f7a-810f-4665-82f2-f1435f784a69","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Nem_az_en_nevemben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:49","title":"Tóta W.: Magyarország nem vádlott, hanem áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, azonnal eltávolítják Olaszországból azt a 184 tunéziait, akik motorcsónakkal átkeltek a máltai vizeken, és az olaszországi Lampedusa szigetén kötöttek ki. Salvini szerint Málta teljesen kivonja magát a migráció ellenőrzéséből. Közben Herbert Kickl szabadságpárti osztrák belügyminiszter azt mondta: az EU elhamarkodottan vetette el azt az elképzelést, hogy Észak-Afrikában gyűjtőtáborokat hozzanak létre az Európába áhítozó migránsok számára.

","shortLead":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, azonnal eltávolítják Olaszországból azt a 184 tunéziait, akik...","id":"20180914_Elesednek_a_bevadnrolasi_vitak_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e32004a-2be3-48a9-bf5b-26f22af83b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elesednek_a_bevadnrolasi_vitak_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:50","title":"Élesednek a bevándorlási viták Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"EKG-szerű mérésekre is képes már az új Apple Watch, arra azonban csak most derült fény, hogy a funkció első körben kizárólag az Egyesült Államokban lesz elérhető. De még ott sem azonnal.","shortLead":"EKG-szerű mérésekre is képes már az új Apple Watch, arra azonban csak most derült fény, hogy a funkció első körben...","id":"20180914_apple_watch_4_uj_iphone_2018_ekg_meres_szivritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72567096-e62e-4e27-a5a3-cf5e39c4db88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_apple_watch_4_uj_iphone_2018_ekg_meres_szivritmus","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:03","title":"Az Apple órájának legizgalmasabb funkciója nálunk nem fog működni egy jó darabig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kar nem vitatta, hogy a jegyzőkönyv közérdekből nyilvános, de az adatszolgáltatásért már pénzt kértek. Egész pontosan 30 ezer forintot.","shortLead":"A kar nem vitatta, hogy a jegyzőkönyv közérdekből nyilvános, de az adatszolgáltatásért már pénzt kértek. Egész pontosan...","id":"20180913_30_ezret_kert_az_Atlatszotol_a_nyilvanos_jegyzokonyvert_a_szegedi_fogorvosi_kar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df195bce-57cc-4569-950f-bd10887f3ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_30_ezret_kert_az_Atlatszotol_a_nyilvanos_jegyzokonyvert_a_szegedi_fogorvosi_kar","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:05","title":"30 ezret kért az Átlátszótól a nyilvános jegyzőkönyvért a szegedi fogorvosi kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és megsemmisítése érdekében. ","shortLead":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és...","id":"20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a872d95a-f426-43a6-81e1-b2bdbef1b41f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:35","title":"Szigorítás jön az EU-ban: 60 perc alatt le kell vadászni a netre került terrorista bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy résztvevő szerint a miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen arról beszélt, hogy szerinte az EP azért szavazta meg a Sargentini-jelentést, mert Angela Merkel német kancellár büntetni akarja a magyar kormányt.","shortLead":"Egy résztvevő szerint a miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen arról beszélt, hogy szerinte az EP azért szavazta...","id":"20180913_Eselyesnek_tartja_Orban_Viktor_hogy_a_Fideszt_kizarjak_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69372bde-076f-4a9a-93f4-0eb3d059da46","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eselyesnek_tartja_Orban_Viktor_hogy_a_Fideszt_kizarjak_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:26","title":"Esélyesnek tartja Orbán Viktor, hogy a Fideszt kizárják az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű esőt hoz Észak- és Dél-Karolina állam területére. Már vannak olyan térségek, ahol néhány óra alatt harminc centiméternyi eső esett. Már százezer otthonban nincs áram, s gyilkos villámáradások alakulhatnak ki. Közben a Távol-Keleten egy újabb szupertájfun gyűjt erőt, amelyben közel 300 kilométeres sebességű széllökések is lehetnek. Megérkeztek az első videók is. ","shortLead":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű...","id":"20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6731133c-6c37-4d99-802c-d9fd2fa4d0bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:10","title":"Elérte az amerikai partokat a pusztító Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]