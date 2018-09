Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon jelenleg rendszerszintű veszély fenyegeti a jogállamiságot, és ezen uniós alapértékek tekintetében nem szabad kompromisszumot kötni, ezért is volt szükség a magyar helyzetről szóló különjelentés megszavazására az Európai Parlamentben, jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a Le Soir című belga lapnak adott pénteki interjújában.","shortLead":"Magyarországon jelenleg rendszerszintű veszély fenyegeti a jogállamiságot, és ezen uniós alapértékek tekintetében nem...","id":"20180914_Manfred_Weber_Magyarorszagon_rendszerszintu_veszely_fenyegeti_a_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d8ec86-71ee-4f42-a40c-f5cec4e152a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Manfred_Weber_Magyarorszagon_rendszerszintu_veszely_fenyegeti_a_jogallamisagot","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:07","title":"Manfred Weber: Magyarországon rendszerszintű veszély fenyegeti a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"De meg fogjuk védeni.","shortLead":"De meg fogjuk védeni.","id":"20180914_hont_tenyleg_ratamadtak_hazankra_sargentini_jelentes_strasbourg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d1aa07-d053-4cec-a2d1-fa8ad30d0532","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_hont_tenyleg_ratamadtak_hazankra_sargentini_jelentes_strasbourg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:05","title":"Hont: Tényleg rátámadtak hazánkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","shortLead":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","id":"20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d4df6-6070-44a4-a19f-44d5481a8712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:26","title":"Öt kórház pénzügyeit vizsgálta az ÁSZ, egyik sem volt szabályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmével Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezésének jogát, de azóta többször megkérdőjeleződött az ország házigazdaszerepe.","shortLead":"Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmével Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezésének jogát, de azóta...","id":"20180913_TelAvivban_lesz_jovore_az_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509a9a1c-8e90-4495-bbd9-b6c4ac8f295f","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_TelAvivban_lesz_jovore_az_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:53","title":"Tel-Avivban lesz jövőre az Eurovíziós Dalfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét jelenti. Tehát: betű szerint az „álmok kereskedőiről” van szó, miközben ténylegesen az ingatlanpiac legbrutálisabb hiénáiról, akik a drogkereskedőkhöz hasonlíthatók.","shortLead":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét...","id":"20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220b7e0d-dd4b-4034-8146-c2b1953e8a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:28","title":"A rohadó lakásokat horror összegért kiadó ingatlanosokra lecsapnak Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek az iTunes-fiókjukból.","shortLead":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek...","id":"20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa447723-6647-444a-b6bf-df47361fec79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","timestamp":"2018. szeptember. 14. 18:06","title":"Több filmet is töröltek az Apple rendszeréből, az sem nézheti meg, aki már fizetett értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt európai országban szüntetik be a munkát, ami több száz járatot érint.","shortLead":"Öt európai országban szüntetik be a munkát, ami több száz járatot érint.","id":"20180913_Soha_nem_latott_sztrajkra_keszulnek_a_Ryanair_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49f270-3671-42e4-b99c-ef4e1ad93cb7","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Soha_nem_latott_sztrajkra_keszulnek_a_Ryanair_dolgozoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:22","title":"A cég történetének legnagyobb sztrájkjára készülnek a Ryanair dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan Gosling is a városban van, mivel szerepel a versenyben új, First Man című filmje. Joelle Murray, a helyi Grinder kávézó tulajdonosa pedig elég komoly kis kampányt indított a Twitteren, hogy a színész meglátogassa őket.","shortLead":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan...","id":"20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63f78b8-a240-426f-a06a-db441268c74b","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:57","title":"Nyolc napig kampányolt egy kanadai nő, hogy Ryan Gosling meglátogassa: meglátogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]