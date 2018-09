Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91f28968-0e20-4d3e-aa77-774bd66d3328","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen veszített erejéből az Egyesült Államok keleti partjaihoz közelítő Florence, mostanra 2-es erősségűre enyhült az ötös skálán.","shortLead":"Jelentősen veszített erejéből az Egyesült Államok keleti partjaihoz közelítő Florence, mostanra 2-es erősségűre enyhült...","id":"20180913_nagyot_gyengult_de_meg_mindig_eletveszelyes_florence_hurrikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f28968-0e20-4d3e-aa77-774bd66d3328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a415ac-e456-4715-97f4-32f1e44baf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_nagyot_gyengult_de_meg_mindig_eletveszelyes_florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:04","title":"Nagyot gyengült, de még mindig életveszélyes Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennek több oka is van.","shortLead":"Ennek több oka is van.","id":"20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3c980d-4a56-4747-b2d5-5575baf028fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:24","title":"Évente 27 ezer bolt és vendéglő megy csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött. Egyéniben Földházi negyedik, Kovács hatodik, Alekszejev 14. lett.","shortLead":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött...","id":"20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967882ba-cef1-49b3-b16a-926a8148705f","keywords":null,"link":"/sport/20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:37","title":"Világbajnok a női öttusacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmével Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezésének jogát, de azóta többször megkérdőjeleződött az ország házigazdaszerepe.","shortLead":"Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmével Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezésének jogát, de azóta...","id":"20180913_TelAvivban_lesz_jovore_az_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509a9a1c-8e90-4495-bbd9-b6c4ac8f295f","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_TelAvivban_lesz_jovore_az_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:53","title":"Tel-Avivban lesz jövőre az Eurovíziós Dalfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minisztérium egyeztetett a közúttal, és arra jutottak megpróbálják leegyszerűsíteni az M0-sra felhajtani akarók dolgát. ","shortLead":"A minisztérium egyeztetett a közúttal, és arra jutottak megpróbálják leegyszerűsíteni az M0-sra felhajtani akarók...","id":"20180913_Palkovicsek_is_megprobalkoznak_a_csepeli_kozlekedesi_kaosz_megoldasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d29ae28-bece-4335-9b71-bf59785d905d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Palkovicsek_is_megprobalkoznak_a_csepeli_kozlekedesi_kaosz_megoldasaval","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:01","title":"Palkovicsék is megpróbálkoznak a csepeli közlekedési káosz megoldásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján, a Galaxy Note10-en. Erről a modellről kaptunk most egy hírt.","shortLead":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján...","id":"20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325febb-214f-4931-9046-73baca439a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:03","title":"Da Vinci: árulkodó kódnevet adtak egy jövő évi csúcstelefonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ce9126-2dab-40e8-9091-e8112f2f5b95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"82,6 milliárd forintért vitte a NEPI a budai bevásárlóközpontot. ","shortLead":"82,6 milliárd forintért vitte a NEPI a budai bevásárlóközpontot. ","id":"20180913_Eladtak_a_Mammutot_is_delafrikaiak_a_vevok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ce9126-2dab-40e8-9091-e8112f2f5b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed076271-9f3d-4c27-99af-fe33d7f7b7ae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Eladtak_a_Mammutot_is_delafrikaiak_a_vevok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:47","title":"Eladták a Mammutot is, dél-afrikaiak a vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","shortLead":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","id":"20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182140f7-1c9f-497a-b5e5-41e20972c715","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:10","title":"A Közgazdasági Kutatóintézetet biztosan beszántaná Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]