Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, csupán egy órán át, és egy embernek csak egyet, de hát az is valami!","shortLead":"Igaz, csupán egy órán át, és egy embernek csak egyet, de hát az is valami!","id":"20180913_Meg_hogy_nincs_ingyenebed_egy_heten_at_ingyen_osztogatja_a_pizzakat_egy_ausztral_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb26ff24-7272-4ca4-b07f-5cc298a0356e","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Meg_hogy_nincs_ingyenebed_egy_heten_at_ingyen_osztogatja_a_pizzakat_egy_ausztral_etterem","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:32","title":"Még hogy nincs ingyenebéd: egy héten át osztogatja a pizzákat egy ausztrál étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombaton megnézhetjük az Öltözők című vígjátéksorozatban.","shortLead":"Szombaton megnézhetjük az Öltözők című vígjátéksorozatban.","id":"20180914_Tevesorozatban_vendegszerepel_a_francia_first_lady__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08029479-77ce-4df9-8eb2-d79ae79cffe1","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Tevesorozatban_vendegszerepel_a_francia_first_lady__video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:27","title":"Tévésorozatban vendégszerepel a francia first lady – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Fél évtized után új stúdióalbumot jelentetett meg minden poplegendák egyik élő legnagyobbika, Paul McCartney. A lenyűgözően szellemes felvezető kampány után lássuk a lemezt magát.","shortLead":"Fél évtized után új stúdióalbumot jelentetett meg minden poplegendák egyik élő legnagyobbika, Paul McCartney...","id":"20180913_Paul_McCartney_uj_nagylemez_Egypt_Station","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da11ca-9f22-4e0a-a22a-d9f53e896ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Paul_McCartney_uj_nagylemez_Egypt_Station","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:00","title":"Profi az előjáték, de mennyi van Paul McCartney új nagylemezében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fia barátnőjének testvérét szúrta ki magának, cukrászdába és kirándulni vitte, közben végig fogdosta.","shortLead":"Fia barátnőjének testvérét szúrta ki magának, cukrászdába és kirándulni vitte, közben végig fogdosta.","id":"20180914_Vadat_emeltek_egy_zalai_ferfi_ellen_aki_eveken_keresztul_szexualisan_zaklatott_egy_kislanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e3c0e-3900-4068-bacf-295fbfb417b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Vadat_emeltek_egy_zalai_ferfi_ellen_aki_eveken_keresztul_szexualisan_zaklatott_egy_kislanyt","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:39","title":"Vádat emeltek egy zalai férfi ellen, aki éveken keresztül szexuálisan zaklatott egy kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt európai országban szüntetik be a munkát, ami több száz járatot érint.","shortLead":"Öt európai országban szüntetik be a munkát, ami több száz járatot érint.","id":"20180913_Soha_nem_latott_sztrajkra_keszulnek_a_Ryanair_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49f270-3671-42e4-b99c-ef4e1ad93cb7","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Soha_nem_latott_sztrajkra_keszulnek_a_Ryanair_dolgozoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:22","title":"A cég történetének legnagyobb sztrájkjára készülnek a Ryanair dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 50 gyermek elleni szexuális visszaélés és nemi erőszak vádjával bíróság elé állítanak egy spanyol orvost Svédországban – közölte az ügyészség Stockholmban.","shortLead":"Több mint 50 gyermek elleni szexuális visszaélés és nemi erőszak vádjával bíróság elé állítanak egy spanyol orvost...","id":"20180912_gyerekek_tucatjait_molesztalta_egy_fiatal_spanyol_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8488c3-15dc-4198-bec6-186499ee17db","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_gyerekek_tucatjait_molesztalta_egy_fiatal_spanyol_orvos","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:01","title":"Gyerekek tucatjait molesztálhatta, erőszakolt is egy spanyol orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte biztos, hogy nem kapnak idén nyugdíjkorrekciót az idősek.","shortLead":"Szinte biztos, hogy nem kapnak idén nyugdíjkorrekciót az idősek.","id":"20180913_Nem_erdemes_iden_nyugdijkorrekciora_szamitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be471caa-f891-4847-addf-f83818496559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Nem_erdemes_iden_nyugdijkorrekciora_szamitani","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:59","title":"Nem érdemes idén nyugdíjkorrekcióra számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig már az első figyelmeztető üzenet után is díjat számoltak fel, de miután több ügyfél is panaszkodott emiatt, beszüntetik ezt a gyakorlatot.","shortLead":"Eddig már az első figyelmeztető üzenet után is díjat számoltak fel, de miután több ügyfél is panaszkodott emiatt...","id":"20180914_Novembertol_nem_kerul_penzbe_az_elso_felszolito_SMS_a_Telekom_ugyfeleinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44747c4-2d86-413c-a2f3-67d285faaf3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Novembertol_nem_kerul_penzbe_az_elso_felszolito_SMS_a_Telekom_ugyfeleinek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:51","title":"Novembertől nem kerül pénzbe az első felszólító SMS a Telekom ügyfeleinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]