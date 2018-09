Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ötezer forintnál kevesebb pénzzel tartozókkal nem kezd levelezni az adóhivatal, a nagyobb adósok nem ússzák meg.","shortLead":"Az ötezer forintnál kevesebb pénzzel tartozókkal nem kezd levelezni az adóhivatal, a nagyobb adósok nem ússzák meg.","id":"20180914_Kevesebb_adot_fizetett_mint_amennyit_kell_Nemsokara_megkeresi_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80157413-7463-449e-8265-6bc5376c0378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Kevesebb_adot_fizetett_mint_amennyit_kell_Nemsokara_megkeresi_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:29","title":"Kevesebb adót fizetett, mint amennyit kell? Nemsokára megkeresi a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének szárnyalása emelt a magasba.","shortLead":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének...","id":"20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8491517-4557-43c1-831d-b5dcb886fb23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:05","title":"Mindenbe belekóstol a világ leggazdagabb embere, akkor is, ha nem nyer rajta rögtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","shortLead":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","id":"20180914_suv_legnepszerubb_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf154f6-cae8-4ebf-9c7c-be7d0220314b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_suv_legnepszerubb_2018","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:21","title":"Rendben, hogy tarolnak a világon SUV-k, de mégis melyik a listavezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 7. cikkely elindításáról szóló dokumentumot 448 képviselő hagyta jóvá.","shortLead":"A 7. cikkely elindításáról szóló dokumentumot 448 képviselő hagyta jóvá.","id":"20180912_Megszavazta_az_EP_a_Sargentinijelentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6d543c-e14f-4105-9e39-8a8b75c2cb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Megszavazta_az_EP_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:10","title":"Kétharmaddal szavazta meg az EP a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c71eea-385e-4d06-a504-010f16b53b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:29","title":"Így hangzik az Aerosmith gigaslágere játékhangszerekkel előadva (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","id":"20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271134c-2fe7-47b8-90c3-909ff7412cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:34","title":"Gyengül a forint a Sargentini-jelentés megszavazása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e15e30-6fea-4f82-8ea8-eae435b5ca6b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tényeket mintha megszállta volna a Hírcsárda.","shortLead":"A Tényeket mintha megszállta volna a Hírcsárda.","id":"20180913_A_nivodijas_TV2_szerint_egesz_Europaban_Orban_Viktort_eltetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e15e30-6fea-4f82-8ea8-eae435b5ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f377b14-b42e-411d-86ef-e26f30c4242b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_A_nivodijas_TV2_szerint_egesz_Europaban_Orban_Viktort_eltetik","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:13","title":"A nívódíjas TV2 szerint egész Európában Orbán Viktort éltetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","shortLead":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","id":"20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2b059-05a5-47be-9924-e8015450bdf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:17","title":"Rovarirtószer okozta a két brit nyaraló rejtélyes halálát Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]