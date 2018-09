Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","shortLead":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","id":"20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b4c58-16c8-4edd-a263-631d750a1867","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:17","title":"Így reagált az ellenzék a Sargentini-szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Oleh Szencovot politikai okokból börtönözték be, 120 napja éhségsztrájkol. ","shortLead":"Oleh Szencovot politikai okokból börtönözték be, 120 napja éhségsztrájkol. ","id":"20180912_Haldoklik_a_bortonben_az_ehsegsztrajkolo_ukran_filmrendezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaddab8-b255-4e72-9115-99011f68b3c0","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Haldoklik_a_bortonben_az_ehsegsztrajkolo_ukran_filmrendezo","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:06","title":"Haldoklik a börtönben az éhségsztrájkoló ukrán filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan cégnek közvetítettek ügyfeleket, amely működését a jegybank már korábban korlátozta. ","shortLead":"Olyan cégnek közvetítettek ügyfeleket, amely működését a jegybank már korábban korlátozta. ","id":"20180912_Szabalytalan_ugynoki_tevekenyseg_miatt_meszelt_el_az_MNB_ket_magyar_penzugyi_tarsasagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75246cbd-ae1c-4e88-97a4-5f044f213c50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Szabalytalan_ugynoki_tevekenyseg_miatt_meszelt_el_az_MNB_ket_magyar_penzugyi_tarsasagot","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:52","title":"Szabálytalan ügynöki tevékenység miatt meszelt el az MNB két magyar pénzügyi társaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet veszélybe.","shortLead":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet...","id":"20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f913bd42-ee5e-4e7a-9370-016d08d0b605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:00","title":"Alaposan megmozgathatja a világpiacot az afrikai sertéspestis megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes bejegyzést írt a Twitterre közvetlenül az új iPhone-ok bemutatója előtt Tim Cook, mellyel alighanem több száz embert sikerült félrevezetnie. Pár perc után azonban kiderült a turpisság.","shortLead":"Érdekes bejegyzést írt a Twitterre közvetlenül az új iPhone-ok bemutatója előtt Tim Cook, mellyel alighanem több száz...","id":"20180913_tim_cook_twitter_iphone_bemutato_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19dd044-de58-490c-976b-c1049fd858df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_tim_cook_twitter_iphone_bemutato_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:03","title":"Az Apple-vezér elsütötte a hét poénját, pedig csak kiírt valamit a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan Gosling is a városban van, mivel szerepel a versenyben új, First Man című filmje. Joelle Murray, a helyi Grinder kávézó tulajdonosa pedig elég komoly kis kampányt indított a Twitteren, hogy a színész meglátogassa őket.","shortLead":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan...","id":"20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63f78b8-a240-426f-a06a-db441268c74b","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:57","title":"Nyolc napig kampányolt egy kanadai nő, hogy Ryan Gosling meglátogassa: meglátogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61113ac-5278-48ca-b900-c14ee3f463cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög sziget Navagio-öblében leomlott egy sziklafal, a hatalmas robajjal lezúduló kőtömeget több nyaraló is felvette a telefonjával. A balesetben hét ember megsérült.","shortLead":"A görög sziget Navagio-öblében leomlott egy sziklafal, a hatalmas robajjal lezúduló kőtömeget több nyaraló is felvette...","id":"20180913_Leomlott_egy_sziklafal_Zakinthosz_nepszeru_strandjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a61113ac-5278-48ca-b900-c14ee3f463cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc528705-e0d3-4533-9c8b-fb6b30edf5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Leomlott_egy_sziklafal_Zakinthosz_nepszeru_strandjan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:13","title":"Leomlott egy sziklafal Zakinthosz népszerű strandján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint Orbán rendszere erősebb, de törékenyebb, mint a Horthy- és a Kádár-rendszer volt. Az elemzővel az e heti HVG-ben olvashatnak interjút.","shortLead":"A politikai elemző szerint Orbán rendszere erősebb, de törékenyebb, mint a Horthy- és a Kádár-rendszer volt...","id":"20180912_Torok_Gabor_Orban_rendszere_abban_a_pillanatban_veget_er_mikor_a_kiraly_kikerul_a_kepbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653bef49-c12d-424c-8b79-54bd332c29c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Torok_Gabor_Orban_rendszere_abban_a_pillanatban_veget_er_mikor_a_kiraly_kikerul_a_kepbol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:01","title":"Török Gábor: Az orbánizmus akkor ér véget, mikor a király kikerül a képből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]