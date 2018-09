Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","shortLead":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","id":"20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46817b8-9fc3-4a4f-afe4-babbcd55d3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:34","title":"Tót Lajos szerepére készült a színész, kiképzést kapott a tűzoltóságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679b3b4a-40b9-48d9-8af9-cb8feaab415e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, maradnak az Európai Néppártban, ám ez Török Gábor politikai elemző szerint kérdéses.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, maradnak az Európai Néppártban, ám ez Török Gábor politikai elemző...","id":"20180912_Torok_Nehezen_elkepzelheto_hogy_ezek_utan_a_Fidesznek_legyen_jovoje_az_Europai_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679b3b4a-40b9-48d9-8af9-cb8feaab415e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78248490-e7c4-4b38-8968-d9b819c2c548","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Torok_Nehezen_elkepzelheto_hogy_ezek_utan_a_Fidesznek_legyen_jovoje_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:01","title":"Török: \"Nehezen elképzelhető, hogy ezek után a Fidesznek legyen jövője az Európai Néppártban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","shortLead":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","id":"20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3322aa18-d1ae-4bf7-b59e-5c6e9fc15d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:21","title":"Megérkezett az új Renault Kadjar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","shortLead":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","id":"20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b4c58-16c8-4edd-a263-631d750a1867","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:17","title":"Így reagált az ellenzék a Sargentini-szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5435db4-7fd9-4c33-9a2e-08f3341dff50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Harry Potter köpenye és a Holt költők társaságában a Robin Williams által viselt karóra is kalapács alá kerül. ","shortLead":"Harry Potter köpenye és a Holt költők társaságában a Robin Williams által viselt karóra is kalapács alá kerül. ","id":"20180913_Elarverezik_Robin_Williams_fantasztikus_filmes_relikviait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5435db4-7fd9-4c33-9a2e-08f3341dff50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4108baf-a929-413f-abe3-f9e8de761ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Elarverezik_Robin_Williams_fantasztikus_filmes_relikviait","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:05","title":"Elárverezik Robin Williams fantasztikus filmes relikviáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes bejegyzést írt a Twitterre közvetlenül az új iPhone-ok bemutatója előtt Tim Cook, mellyel alighanem több száz embert sikerült félrevezetnie. Pár perc után azonban kiderült a turpisság.","shortLead":"Érdekes bejegyzést írt a Twitterre közvetlenül az új iPhone-ok bemutatója előtt Tim Cook, mellyel alighanem több száz...","id":"20180913_tim_cook_twitter_iphone_bemutato_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19dd044-de58-490c-976b-c1049fd858df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_tim_cook_twitter_iphone_bemutato_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:03","title":"Az Apple-vezér elsütötte a hét poénját, pedig csak kiírt valamit a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is elkísérte. A bemutató apropója az volt, hogy felavatták a helyi gördeszkapályát.","shortLead":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is...","id":"20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49c95d-1496-430e-8627-bee5dc56d060","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:54","title":"Az ország leglazább plébánosával avatott fel egy skateparkot Novák Katalin – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan Gosling is a városban van, mivel szerepel a versenyben új, First Man című filmje. Joelle Murray, a helyi Grinder kávézó tulajdonosa pedig elég komoly kis kampányt indított a Twitteren, hogy a színész meglátogassa őket.","shortLead":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan...","id":"20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63f78b8-a240-426f-a06a-db441268c74b","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:57","title":"Nyolc napig kampányolt egy kanadai nő, hogy Ryan Gosling meglátogassa: meglátogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]