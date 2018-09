Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet harmincnyolc olyan országot nevezett meg, ahol ez a helyzet. A listán szerepel Magyarország mellett Oroszország és Kína is. ","shortLead":"A szervezet harmincnyolc olyan országot nevezett meg, ahol ez a helyzet. A listán szerepel Magyarország mellett...","id":"20180912_ensz_feketelista_emberi_jogi_aktivistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5864cd1-aea4-487d-afd3-d62037d6bca4","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_ensz_feketelista_emberi_jogi_aktivistak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:48","title":"ENSZ: Szégyenletes módon bánnak az emberi jogi aktivistákkal Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","shortLead":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","id":"20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce125b8-ed3c-433d-b8dc-20e82c589b26","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:44","title":"Andy Vajna tévéjében hirdeti magát a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78226723-19cd-4e8e-80f7-1ce231e45dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Marcus Engmannek hat évébe került, hogy a lapraszerelt bútorokat gyártó céget a világ legbefolyásosabb dizájnvállalatává alakítsa. Engman szeptember elején mondott le posztjáról, azóta most először adott interjút.","shortLead":"Marcus Engmannek hat évébe került, hogy a lapraszerelt bútorokat gyártó céget a világ legbefolyásosabb...","id":"20180914_Lemondott_az_IKEA_vezeto_tervezoje_de_elobb_elarulta_a_vallalat_titkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78226723-19cd-4e8e-80f7-1ce231e45dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cec13a-7059-4783-99c4-b8a452728731","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Lemondott_az_IKEA_vezeto_tervezoje_de_elobb_elarulta_a_vallalat_titkat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Lemondott az IKEA vezető tervezője, de előbb elárulta a vállalat titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek a képébe vágta: vitájukban döntsenek a választók 2019 májusában. Csak azt nem árulta el, hogyan szerezne szövetségeseket, hogy szavának a jövőben is súlya legyen az Európai Unióban. A friss HVG Fókuszában az Európai Énpárt.","shortLead":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek...","id":"20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169f80f-42ef-4206-b726-7d6a4afaecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:18","title":"Orbán ellenzékbe vonul Európában, vagy kénytelen lesz összehúzni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, tovább színezi a Fidesz a valóságot, mondván, semmis a Sargentini-jelentés, csak annyi történt, a bevándorlást támogató erők többségben vannak az EP-ben, ezért megbüntették Magyarországot. Eldőlt az is: magánegyetem lesz a Corvinus.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, tovább színezi a Fidesz a valóságot, mondván, semmis a Sargentini-jelentés...","id":"20180913_Gulyas_A_Sargentinijelentes_semmis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4f82fc-52e0-4db0-afa4-c4af6c376202","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Gulyas_A_Sargentinijelentes_semmis","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:45","title":"Gulyás: Nem is fogadták el a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786e1b81-f165-4352-8dbc-c806e27ad661","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indokolatlan Ügyféligény – mindenféle macera eszünkbe juthat erről, de hogy egy sör neve legyen, aligha. 