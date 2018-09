Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a36fe838-c9c2-4a84-be1f-3619922e6fe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szergej Prokopjev Twitteren tette közzé azt a videót, amelyben nemcsak a (volt) lyukat mutatja meg, de azt is elmondja, miért nem igazak a sajtóban korábban megjelent hírek.","shortLead":"Szergej Prokopjev Twitteren tette közzé azt a videót, amelyben nemcsak a (volt) lyukat mutatja meg, de azt is elmondja...","id":"20180914_nemzetkozi_urallomas_iss_szojuz_lyuk_szergej_prokopjev_szivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a36fe838-c9c2-4a84-be1f-3619922e6fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d798432e-44c2-473c-bbff-68d9e966ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nemzetkozi_urallomas_iss_szojuz_lyuk_szergej_prokopjev_szivargas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 07:02","title":"Videó: az orosz űrhajós megmutatta, hogyan néz ki a befoltozott lyuk a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeff Bezos szerint Trumpnak nagyon nem kellene olyan szavakkal dobálóznia, mint hogy a média a nép ellensége. ","shortLead":"Jeff Bezos szerint Trumpnak nagyon nem kellene olyan szavakkal dobálóznia, mint hogy a média a nép ellensége. ","id":"20180914_Kemenyen_kiosztotta_a_vilag_leggazdagabb_embere_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36273f45-8812-4c13-a445-fd8eb4b6ad56","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Kemenyen_kiosztotta_a_vilag_leggazdagabb_embere_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:49","title":"Keményen kiosztotta a világ leggazdagabb embere Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz egy képzeletbeli eszközről van szó.","shortLead":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz...","id":"20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf5e6e-4629-4f97-a7d4-ea1a87bd5d92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:03","title":"Két kijelző, öt kamera – mit szólna egy ilyen telefonhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tovább halad-e a CEU-ellenes úton, vagy arra jut, hogy túl nagy nemzetközi konfliktust okozott az egyetem körüli vita. Utóbbi esetben még van lehetősége a korrekcióra.","shortLead":"Kérdés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tovább halad-e a CEU-ellenes úton, vagy arra jut, hogy túl nagy nemzetközi...","id":"20180914_CEU_Orbannak_most_meg_van_valasztasi_lehetosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61fcd7-a88e-42fb-b0a5-e3a51ed2e419","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_CEU_Orbannak_most_meg_van_valasztasi_lehetosege","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:26","title":"CEU: Orbánnak most még van választási lehetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irataik titkosak, üresek, vagy nincsenek. Igen különös turisták.","shortLead":"Irataik titkosak, üresek, vagy nincsenek. Igen különös turisták.","id":"20180915_Fantomok_a_Szkripalugy_gyanusitottjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bf4fb8-647d-4aac-a67a-52833a664bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180915_Fantomok_a_Szkripalugy_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:44","title":"Fantomok a Szkripal-ügy gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","shortLead":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","id":"20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0904d6ea-b68c-4b7f-9087-e7d924d7eeef","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Photoshoppal varázsolt fekete diákokat egy csoportképre egy francia iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek a külső és a középső sávot foglalják el, a forgalmat ezért a leállósávba terelték. ","shortLead":"A járművek a külső és a középső sávot foglalják el, a forgalmat ezért a leállósávba terelték. ","id":"20180914_Otos_karambol_lassitja_a_forgalmat_a_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1938f463-967f-47bf-b928-d4ac58a695b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_Otos_karambol_lassitja_a_forgalmat_a_M0ason","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:13","title":"Ötös karambol lassítja a forgalmat a M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c3e45-94ea-4444-a477-26019b616513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi kiadta egyik legfontosabb újdonságához kapcsolódó első reklámanyagát.","shortLead":"Az Audi kiadta egyik legfontosabb újdonságához kapcsolódó első reklámanyagát.","id":"20180914_audi_e_tron_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=781c3e45-94ea-4444-a477-26019b616513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b0c32d-5cc2-44ec-a653-d7a459e0d3a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_audi_e_tron_2019","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:24","title":"Ez az Audi most mindent megkap, hogy siker legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]