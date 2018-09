Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11c30bf0-6cb1-41ad-a95d-420f2dcf7e10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy barlangi oroszlánkölyök tökéletesen megőrzött tetemére bukkantak a szibériai Jakutföldön.","shortLead":"Egy barlangi oroszlánkölyök tökéletesen megőrzött tetemére bukkantak a szibériai Jakutföldön.","id":"20180913_50_ezer_eves_oroszlankolyok_kerult_elo_az_orokfagybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11c30bf0-6cb1-41ad-a95d-420f2dcf7e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0304b219-47c0-4f6e-b338-bcf338fcd4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_50_ezer_eves_oroszlankolyok_kerult_elo_az_orokfagybol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:15","title":"50 ezer éves oroszlánkölyök került elő az örök fagyból – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8a17ff-9a35-4953-bc5b-71a4b80f26dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós feliratok mindig mókásak, az alábbi, Budapesten fotózott példánynak is megvan a maga diszkrét bája.","shortLead":"Az autós feliratok mindig mókásak, az alábbi, Budapesten fotózott példánynak is megvan a maga diszkrét bája.","id":"20180915_oszinte_autos_volkswagen_caddy_fogyasztas_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8a17ff-9a35-4953-bc5b-71a4b80f26dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d50206-4eae-4a4f-bd80-b89c9fb8fe5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_oszinte_autos_volkswagen_caddy_fogyasztas_foto","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:36","title":"A nap képe: Budapesten fotózták a legőszintébb autóst, aki füllentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3d96a9-3d14-485e-bcaa-c396f7acdc8f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Rendőrségi feljelentésről, bizonyítatlan állatkísérletről, bűnbakkeresésről is záporoztak a hozzászólások a lakossági fórumon, Tiszaföldváron, ahol egy hete beszélnek a közeli sertéstelepen elhullott disznókról, még egy levágott, zacskóba gyömöszölt disznófül is előkerült. A fórum előtt mi is terepszemlét tartottunk.","shortLead":"Rendőrségi feljelentésről, bizonyítatlan állatkísérletről, bűnbakkeresésről is záporoztak a hozzászólások a lakossági...","id":"20180914_tiszafoldvar_disznok_kepek_sertestelep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3d96a9-3d14-485e-bcaa-c396f7acdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd9dd7e-9a3b-48ee-aa19-8b4ef944f4dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_tiszafoldvar_disznok_kepek_sertestelep","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:00","title":"A levágott disznófül is asztalra került a tiszaföldvári lakossági fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f619b3d-e544-4753-90e1-ef72a9904ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készülő filmen négy napig dolgoznak a Mercedes-Benz gyárában. ","shortLead":"Az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készülő filmen négy napig dolgoznak a Mercedes-Benz gyárában. ","id":"20180914_terminator_kecskemet_mercedes_benz_autogyar_forgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f619b3d-e544-4753-90e1-ef72a9904ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2356f5a5-6b43-489e-b8eb-809cf90a9e03","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_terminator_kecskemet_mercedes_benz_autogyar_forgatas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:22","title":"Különleges helyszínen forgatják a Terminátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","shortLead":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","id":"20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe54fb-1cb7-4bfa-9df8-e89e46f2505f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:31","title":"Egy fideszes lett az év polgármestere – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet veszélybe.","shortLead":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet...","id":"20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f913bd42-ee5e-4e7a-9370-016d08d0b605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:00","title":"Alaposan megmozgathatja a világpiacot az afrikai sertéspestis megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c37aa208-85f0-45ec-944e-c5cb109fbc18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak az előző negyedév statisztikáit olvasnánk: nincs változás az okosórák népszerűségében, ugyanazok a gyártók uralják az élmezőnyt.","shortLead":"Mintha csak az előző negyedév statisztikáit olvasnánk: nincs változás az okosórák népszerűségében, ugyanazok a gyártók...","id":"20180913_2018_q2_okosorak_piaci_reszesedese_idc_jelentes_apple_watch_xiaomi_fitbit_huawei_garmin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c37aa208-85f0-45ec-944e-c5cb109fbc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f01d41-2c64-4f8e-a4d6-85d3c2979bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_2018_q2_okosorak_piaci_reszesedese_idc_jelentes_apple_watch_xiaomi_fitbit_huawei_garmin","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:03","title":"Melyik karórát veszik most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa a világ minden püspöki konferenciájának elnökét meghívta. A meglehetősen kényes témában még soha nem tartottak ekkora tanácskozást egyházi vezetők.","shortLead":"Ferenc pápa a világ minden püspöki konferenciájának elnökét meghívta. A meglehetősen kényes témában még soha nem...","id":"20180914_Minden_eddiginel_nagyobb_tanacskozast_szervez_a_szexualis_botranyok_miatt_a_Vatikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e521e-5f3c-4657-84eb-622d73308418","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Minden_eddiginel_nagyobb_tanacskozast_szervez_a_szexualis_botranyok_miatt_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 05:10","title":"Minden eddiginél nagyobb tanácskozást szervez a szexuális botrányok miatt a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]