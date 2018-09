Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlanul kemény hangvételű közleményt jelentetett meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, üzentek az Egységes Magyarországi Zsidó Hitközségnek és Köves Slomónak a Sorsok Háza kapcsán.","shortLead":"Szokatlanul kemény hangvételű közleményt jelentetett meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, üzentek...","id":"20180914_Kemenyen_odaszolt_a_Mazsihisz_Koves_Slomonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca86ecb-7709-4722-819e-5d98f358348b","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kemenyen_odaszolt_a_Mazsihisz_Koves_Slomonak","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:03","title":"Keményen odaszólt a Mazsihisz Köves Slomónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A pécsi városi közlekedést lebonyolító vállalat udvarán kivett akkumulátorral állnak a 2014-ben forgalomba állt VDL típusú buszok, miközben a város 40 drága elektromos járművet venne. A közlekedési vállalat szerint a telephelyen álló buszokat csak javítják.","shortLead":"A pécsi városi közlekedést lebonyolító vállalat udvarán kivett akkumulátorral állnak a 2014-ben forgalomba állt VDL...","id":"20180915_Pecs_VDL_buszok_elektromos_tuke_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425b8011-d9d0-4ac6-bc63-dc94d274f6f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Pecs_VDL_buszok_elektromos_tuke_busz","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:40","title":"Kivett akkuval állnak a lízingelt buszok Pécsen, de már újakat venne a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig már az első figyelmeztető üzenet után is díjat számoltak fel, de miután több ügyfél is panaszkodott emiatt, beszüntetik ezt a gyakorlatot.","shortLead":"Eddig már az első figyelmeztető üzenet után is díjat számoltak fel, de miután több ügyfél is panaszkodott emiatt...","id":"20180914_Novembertol_nem_kerul_penzbe_az_elso_felszolito_SMS_a_Telekom_ugyfeleinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44747c4-2d86-413c-a2f3-67d285faaf3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Novembertol_nem_kerul_penzbe_az_elso_felszolito_SMS_a_Telekom_ugyfeleinek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:51","title":"Novembertől nem kerül pénzbe az első felszólító SMS a Telekom ügyfeleinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05583928-87cb-4434-9510-811cc633e81b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízen vehették át a díjat, amely mellé pénzjutalom, 10 billió értéktelen zimbabwei dollárt is járt.","shortLead":"Tízen vehették át a díjat, amely mellé pénzjutalom, 10 billió értéktelen zimbabwei dollárt is járt.","id":"20180914_Onkolonoszkopia_hullamvasutterapia_es_stresszlevezeto_vudubaba_atadtak_az_idei_antiNobeldijakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05583928-87cb-4434-9510-811cc633e81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817e86a3-0398-42c6-863c-6ebac959d121","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Onkolonoszkopia_hullamvasutterapia_es_stresszlevezeto_vudubaba_atadtak_az_idei_antiNobeldijakat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:30","title":"Ön-kolonoszkópia, hullámvasút-terápia és stresszlevezető vudubaba: átadták az idei anti-Nobel-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","shortLead":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","id":"20180914_suv_legnepszerubb_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf154f6-cae8-4ebf-9c7c-be7d0220314b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_suv_legnepszerubb_2018","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:21","title":"Rendben, hogy tarolnak a világon SUV-k, de mégis melyik a listavezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz egy képzeletbeli eszközről van szó.","shortLead":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz...","id":"20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf5e6e-4629-4f97-a7d4-ea1a87bd5d92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:03","title":"Két kijelző, öt kamera – mit szólna egy ilyen telefonhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják bemutatni a viharok és természeti katasztrófák pusztításait. Most az Egyesült Államokban tomboló Florence hurrikánt illusztrálták így. ","shortLead":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják...","id":"20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24355f28-8399-48d7-a3b3-c2fcbc92ab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:06","title":"Ebből a videóból garantáltan meg fogja érteni, milyen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC először veszített pontokat a német labdarúgó-bajnokságban, mivel szombaton 2-2-es döntetlent játszott a harmadik forduló előtt ugyancsak százszázalékos Wolfsburg otthonában.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC először veszített pontokat a német labdarúgó-bajnokságban, mivel szombaton 2-2-es...","id":"20180915_Dardai_Pal_Hertha_Wolfsburg_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edce741e-e7bd-4353-951a-617a02b0546b","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Dardai_Pal_Hertha_Wolfsburg_foci","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:10","title":"Először veszített pontokat Dárdai Herthája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]