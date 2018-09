Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű esőt hoz Észak- és Dél-Karolina állam területére. Már vannak olyan térségek, ahol néhány óra alatt harminc centiméternyi eső esett. Már százezer otthonban nincs áram, s gyilkos villámáradások alakulhatnak ki. Közben a Távol-Keleten egy újabb szupertájfun gyűjt erőt, amelyben közel 300 kilométeres sebességű széllökések is lehetnek. Megérkeztek az első videók is. ","shortLead":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű...","id":"20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6731133c-6c37-4d99-802c-d9fd2fa4d0bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:10","title":"Elérte az amerikai partokat a pusztító Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f892ae6-6bd1-45bd-8e5d-f080927dd91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a szervezet olyan pénzből utazott ki Brüsszelbe tüntetni, amit nem használhattak volna fel politikai célokra.","shortLead":"A párt szerint a szervezet olyan pénzből utazott ki Brüsszelbe tüntetni, amit nem használhattak volna fel politikai...","id":"20180913_Hutlen_kezeles_miatt_feljelenti_a_COFot_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f892ae6-6bd1-45bd-8e5d-f080927dd91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecae176-dc99-4021-a0af-554367b279e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Hutlen_kezeles_miatt_feljelenti_a_COFot_az_LMP","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:01","title":"Hűtlen kezelés miatt feljelenti a CÖF-öt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is több? Erről is szó lesz a szombaton kezdődő, Beszélgetések a jövőről című vitasorozatban. ","shortLead":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is...","id":"20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7979c-f9e2-4d92-859d-e31da647310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:12","title":"Szombattól lehet vitázni a jövőről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05583928-87cb-4434-9510-811cc633e81b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízen vehették át a díjat, amely mellé pénzjutalom, 10 billió értéktelen zimbabwei dollárt is járt.","shortLead":"Tízen vehették át a díjat, amely mellé pénzjutalom, 10 billió értéktelen zimbabwei dollárt is járt.","id":"20180914_Onkolonoszkopia_hullamvasutterapia_es_stresszlevezeto_vudubaba_atadtak_az_idei_antiNobeldijakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05583928-87cb-4434-9510-811cc633e81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817e86a3-0398-42c6-863c-6ebac959d121","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Onkolonoszkopia_hullamvasutterapia_es_stresszlevezeto_vudubaba_atadtak_az_idei_antiNobeldijakat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:30","title":"Ön-kolonoszkópia, hullámvasút-terápia és stresszlevezető vudubaba: átadták az idei anti-Nobel-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","shortLead":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","id":"20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dd9684-c550-47a0-811e-9b2e6e60098f","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:09","title":"Megszelídült a Florence, de változatlanul veszélyes, több halálos áldozata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d","c_author":"Hegyi Zoltán","category":"kultura","description":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel erősíti a szabályt. Miskolc kockáztatott, akart és nyert.","shortLead":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel...","id":"201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77f3e36-97e3-460e-b294-19975f771e05","keywords":null,"link":"/kultura/201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:00","title":"A Cinefesten családias légkörben szabadul el a kreatív őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","shortLead":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","id":"20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2cca11-eab3-4b9f-a8b6-9c1ad81265e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:28","title":"Egy ilyen 1000 lovas AMG-kabrió már nem csak a sapkát kapja le a sofőrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6130297e-cbc2-4baa-9096-aaaced6ed2a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi önkormányzat szerint törvényesen, 9 pályázó közül választották ki a nyertest.","shortLead":"A helyi önkormányzat szerint törvényesen, 9 pályázó közül választották ki a nyertest.","id":"20180914_27_millio_forintert_epult_30_meter_hosszu_jarda_a_XXII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6130297e-cbc2-4baa-9096-aaaced6ed2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5398d206-5903-4d60-a70e-7b6092956a74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_27_millio_forintert_epult_30_meter_hosszu_jarda_a_XXII_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:38","title":"2,7 millió forintért épült 30 méter hosszú járda a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]