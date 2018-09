Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","id":"20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb01899-ead2-4c98-941d-2cc6ae79adb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:01","title":"Autóútra futott, majd árokban állt meg egy kisrepülőgép Budakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán, erkélyről erkélyre felmászva megmentett egy korlátról kilógó négyéves gyereket. Gassama akkor még illegálisan tartózkodott a francia fővárosban. ","shortLead":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán...","id":"20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d810ead-43cc-4cb6-8b05-2551006107d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:58","title":"Megkapta a francia állampolgárságot a \"Pókember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy 33 éves férfit, aki az utóbbi napokban tartott chemnitzi szélsőjobboldali demonstrációk egyikén Hitler-köszöntést mutatott a tömegnek. A meg nem nevezett férfi 2000 eurós büntetést és nyolc hónapos, felfüggesztett börtönt kapott.","shortLead":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy 33 éves férfit, aki az utóbbi napokban tartott chemnitzi szélsőjobboldali...","id":"20180913_Nyolc_honap_a_chemnitzi_Hitlerkoszontesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dda164-676f-4a25-a728-3159690663b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Nyolc_honap_a_chemnitzi_Hitlerkoszontesert","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Nyolc hónap felfüggesztett a chemnitzi Hitler-köszöntésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljesen egyértelmű, hogy amikor Sargentini azt mondja, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, akkor álszent és hazudik – hangzott el a péntek reggeli Orbán-interjúban, de nem a miniszterelnöktől, hanem az évi 80 milliárd forint közpénzből működő közmédia riporterétől. Csak annyit tettünk, hogy leírtuk Nagy Katalin mai kérdéseit, ebből kiderül, hogyan képzeli a NER-gépezet az állampolgárok sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatását. ","shortLead":"Teljesen egyértelmű, hogy amikor Sargentini azt mondja, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, akkor álszent és...","id":"20180914_orban_interju_mr_kossuth_radio_nagy_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6a1c7c-8597-450e-8fa6-c7fb15cb3bfb","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_orban_interju_mr_kossuth_radio_nagy_katalin","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:04","title":"Íme az Orbán-interjú 13 kérdése, amelyek olykor döbbenetesebbek, mint Orbán mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeff Bezos szerint Trumpnak nagyon nem kellene olyan szavakkal dobálóznia, mint hogy a média a nép ellensége. ","shortLead":"Jeff Bezos szerint Trumpnak nagyon nem kellene olyan szavakkal dobálóznia, mint hogy a média a nép ellensége. ","id":"20180914_Kemenyen_kiosztotta_a_vilag_leggazdagabb_embere_Donald_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36273f45-8812-4c13-a445-fd8eb4b6ad56","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Kemenyen_kiosztotta_a_vilag_leggazdagabb_embere_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:49","title":"Keményen kiosztotta a világ leggazdagabb embere Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bokor mögül tüzelt hangtompítós fegyverével, amihez távcsövet is vásárolt. ","shortLead":"Egy bokor mögül tüzelt hangtompítós fegyverével, amihez távcsövet is vásárolt. ","id":"20180913_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lesbol_probalt_meg_agyonloni_egy_vallalkozot_Vas_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dbbc34-5388-48b4-b81d-709c02cae440","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lesbol_probalt_meg_agyonloni_egy_vallalkozot_Vas_megyeben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:17","title":"Letartóztatták a férfit, aki lesből próbált meg agyonlőni egy vállalkozót Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombaton megnézhetjük az Öltözők című vígjátéksorozatban.","shortLead":"Szombaton megnézhetjük az Öltözők című vígjátéksorozatban.","id":"20180914_Tevesorozatban_vendegszerepel_a_francia_first_lady__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08029479-77ce-4df9-8eb2-d79ae79cffe1","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Tevesorozatban_vendegszerepel_a_francia_first_lady__video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:27","title":"Tévésorozatban vendégszerepel a francia first lady – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlanul meleg lehet szeptember második felében, is köszönhetően egy erős hőhullámnak. A Benelux államoktól kezdve Magyarországon át Szerbiáig mindenhol a nyarat idéző 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet. ","shortLead":"Szokatlanul meleg lehet szeptember második felében, is köszönhetően egy erős hőhullámnak. A Benelux államoktól kezdve...","id":"20180913_Eros_hohullam_eri_el_Europat_helyenkent_30_foknal_is_melegebb_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59820b3d-7274-4512-bbdc-84a2f81c50ec","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Eros_hohullam_eri_el_Europat_helyenkent_30_foknal_is_melegebb_lehet","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:34","title":"Erős hőhullám éri el Európát, helyenként 30 foknál is melegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]