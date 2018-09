Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy 33 éves férfit, aki az utóbbi napokban tartott chemnitzi szélsőjobboldali demonstrációk egyikén Hitler-köszöntést mutatott a tömegnek. A meg nem nevezett férfi 2000 eurós büntetést és nyolc hónapos, felfüggesztett börtönt kapott.","shortLead":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy 33 éves férfit, aki az utóbbi napokban tartott chemnitzi szélsőjobboldali...","id":"20180913_Nyolc_honap_a_chemnitzi_Hitlerkoszontesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dda164-676f-4a25-a728-3159690663b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Nyolc_honap_a_chemnitzi_Hitlerkoszontesert","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Nyolc hónap felfüggesztett a chemnitzi Hitler-köszöntésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy most ismertetett tanulmány eredményei alapján a kutatók úgy látják, a kezelések új útjai nyílhatnak meg a skizofréniában szenvedők előtt. ","shortLead":"Egy most ismertetett tanulmány eredményei alapján a kutatók úgy látják, a kezelések új útjai nyílhatnak meg...","id":"20180914_skizofrenia_kutatas_immunsejt_emberi_agy_skizofren_molekularis_biologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80a997b-330a-4d2a-bb37-16ac3c13b264","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_skizofrenia_kutatas_immunsejt_emberi_agy_skizofren_molekularis_biologia","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:00","title":"Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a17f2e4-a995-462f-a0eb-611d109a0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan csak kipattanunk a kocsiból az áruház előtt, a többit elvégzi az önvezető autó.","shortLead":"Lassan csak kipattanunk a kocsiból az áruház előtt, a többit elvégzi az önvezető autó.","id":"20180915_onvezeto_parkolas_daimler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a17f2e4-a995-462f-a0eb-611d109a0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3476eb2c-9ace-42e6-9d8a-2eb771b491fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_onvezeto_parkolas_daimler","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:29","title":"Kínában szintet léptek a sofőr nélküli parkolással – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják bemutatni a viharok és természeti katasztrófák pusztításait. Most az Egyesült Államokban tomboló Florence hurrikánt illusztrálták így. ","shortLead":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják...","id":"20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24355f28-8399-48d7-a3b3-c2fcbc92ab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:06","title":"Ebből a videóból garantáltan meg fogja érteni, milyen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban az egykori Jobbik-képviselő, ma független Dúró Dóra azt mondta, kötelezővé tenné a magzat szívhangjának meghallgatását abortusz előtt.","shortLead":"Korábban az egykori Jobbik-képviselő, ma független Dúró Dóra azt mondta, kötelezővé tenné a magzat szívhangjának...","id":"20180914_Kasler_Miklos_elmondta_valtoztatnake_az_abortuszszabalyokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e876c7c6-9f43-4a15-b29b-6a4040e35ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kasler_Miklos_elmondta_valtoztatnake_az_abortuszszabalyokon","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:33","title":"Kásler Miklós elmondta, változtatnak-e az abortuszszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, nem lesz New York állam kormányzója Cynthia Nixon: a színésznő – akit a legtöbben a Szex és New York című sorozat Mirandájaként ismernek – elveszítette a demokrata párti előválasztást.","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz New York állam kormányzója Cynthia Nixon: a színésznő – akit a legtöbben a Szex és New York című...","id":"20180914_cynthia_nixon_szex_es_new_york_kormanyzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36254d5-e1d8-4c10-9ac5-4c7a90e27e75","keywords":null,"link":"/elet/20180914_cynthia_nixon_szex_es_new_york_kormanyzo","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:20","title":"Bukta a jelölést a Szex és New York Mirandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26896aa5-3710-4bee-9a3a-94ebf79da3c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független amerikai szenátor, a korábbi elnökjelölt-aspiráns a brit Guardian hasábjain írt hosszan az agresszív, autoriter nemzetközi politikai trendekről, illetve az ezek ellen hatni képes megoldásokról.","shortLead":"A független amerikai szenátor, a korábbi elnökjelölt-aspiráns a brit Guardian hasábjain írt hosszan az agresszív...","id":"20180914_Bernie_Sanders_Orbant_csak_a_nemzetkozi_baloldal_allithatja_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26896aa5-3710-4bee-9a3a-94ebf79da3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31343ad-996e-4b1a-8777-62098e2caef1","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Bernie_Sanders_Orbant_csak_a_nemzetkozi_baloldal_allithatja_meg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:38","title":"Bernie Sanders: Orbánt csak a nemzetközi baloldal állíthatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jeff Bezos, az Amazon alapítója hajléktalan családok megsegítésére és iskola-előkészító programokra szánja a pénzt.","shortLead":"Jeff Bezos, az Amazon alapítója hajléktalan családok megsegítésére és iskola-előkészító programokra szánja a pénzt.","id":"20180913_Ketmilliard_dollaros_jotekonysagi_alapot_hoz_letre_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d377270-0c4d-4bb5-951c-7e977cb995e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ketmilliard_dollaros_jotekonysagi_alapot_hoz_letre_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:30","title":"Kétmilliárd dollárból jótékonykodik a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]