Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeff Bezos szerint Trumpnak nagyon nem kellene olyan szavakkal dobálóznia, mint hogy a média a nép ellensége. ","shortLead":"Jeff Bezos szerint Trumpnak nagyon nem kellene olyan szavakkal dobálóznia, mint hogy a média a nép ellensége. ","id":"20180914_Kemenyen_kiosztotta_a_vilag_leggazdagabb_embere_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36273f45-8812-4c13-a445-fd8eb4b6ad56","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Kemenyen_kiosztotta_a_vilag_leggazdagabb_embere_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:49","title":"Keményen kiosztotta a világ leggazdagabb embere Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nyitottság az újra: a kutatások szerint az alkotó képzeletnek az tesz jót, ha semmire sem koncentrálunk, mert ilyenkor a gondolkodásunk rugalmasabbá válik, egymástól látszólag távoli képzeteket engedünk egymás mellé. De milyen helyzetekben csókol meg minket a múzsa?","shortLead":"Nyitottság az újra: a kutatások szerint az alkotó képzeletnek az tesz jót, ha semmire sem koncentrálunk, mert ilyenkor...","id":"20180913_Nem_is_gondolna_hogy_ez_az_az_5_pillanat_amikor_a_legjobb_otleteink_szuletnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c13da-ec6d-4475-a4e6-1a8f58d36817","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180913_Nem_is_gondolna_hogy_ez_az_az_5_pillanat_amikor_a_legjobb_otleteink_szuletnek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:00","title":"Nem is gondolná, hogy ez az az 5 pillanat, amikor a legjobb ötletei születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlanul meleg lehet szeptember második felében, is köszönhetően egy erős hőhullámnak. A Benelux államoktól kezdve Magyarországon át Szerbiáig mindenhol a nyarat idéző 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet. ","shortLead":"Szokatlanul meleg lehet szeptember második felében, is köszönhetően egy erős hőhullámnak. A Benelux államoktól kezdve...","id":"20180913_Eros_hohullam_eri_el_Europat_helyenkent_30_foknal_is_melegebb_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59820b3d-7274-4512-bbdc-84a2f81c50ec","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Eros_hohullam_eri_el_Europat_helyenkent_30_foknal_is_melegebb_lehet","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:34","title":"Erős hőhullám éri el Európát, helyenként 30 foknál is melegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testőrének kellett kicsavarnia a támadó kezéből a fegyvert.","shortLead":"A testőrének kellett kicsavarnia a támadó kezéből a fegyvert.","id":"20180914_Ujabb_rajongo_zaklatta_kessel_Pasztor_Annat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1418b8-950b-4267-b692-1ac9353f65d4","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Ujabb_rajongo_zaklatta_kessel_Pasztor_Annat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:22","title":"Újabb rajongó zaklatta késsel Pásztor Annát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek az iTunes-fiókjukból.","shortLead":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek...","id":"20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa447723-6647-444a-b6bf-df47361fec79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","timestamp":"2018. szeptember. 14. 18:06","title":"Több filmet is töröltek az Apple rendszeréből, az sem nézheti meg, aki már fizetett értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán, erkélyről erkélyre felmászva megmentett egy korlátról kilógó négyéves gyereket. Gassama akkor még illegálisan tartózkodott a francia fővárosban. ","shortLead":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán...","id":"20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d810ead-43cc-4cb6-8b05-2551006107d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:58","title":"Megkapta a francia állampolgárságot a \"Pókember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe156995-2adc-42b7-a668-ef0889c86849","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási a különbség Európa nyugati és keleti fele között, Magyarországon egyedül Budapest nincs a leszakadók között.","shortLead":"Óriási a különbség Európa nyugati és keleti fele között, Magyarországon egyedül Budapest nincs a leszakadók között.","id":"20180913_Ot_abra_amely_mutatja_mennyire_leszakadunk_NyugatEuropatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe156995-2adc-42b7-a668-ef0889c86849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e419fa-c273-4fb8-bec3-088b365de23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ot_abra_amely_mutatja_mennyire_leszakadunk_NyugatEuropatol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:46","title":"Öt ábra, amely mutatja, mennyire leszakadunk Nyugat-Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire az amerikaiak. Azért a húsiparnak így sincs miért félnie.","shortLead":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire...","id":"20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cab93e-5897-4168-8b8c-bc0228a4a297","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:59","title":"Ezermilliárd forintos üzlet lett hús nélküli ételekre cserélni a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]