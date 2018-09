Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt főpolgármester megválna a szamizdatgyűjteményétől.","shortLead":"A volt főpolgármester megválna a szamizdatgyűjteményétől.","id":"20180913_Demszky_Gabor_kulfoldre_megy_de_elotte_meg_eladna_valami_fontosat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6473f252-3d84-46b1-a770-3ca9e1aa3624","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Demszky_Gabor_kulfoldre_megy_de_elotte_meg_eladna_valami_fontosat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:07","title":"Demszky Gábor külföldre megy, de előtte még eladna valami fontosat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d5cdd7-e1cf-4683-8c45-cea24df093bc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Év végéig kiderül, hogyan lehet munkát vállalni a jövőben az Egyesült Királyságban – erről beszélt a hvg.hu-nak a brit Brexit-ügyi miniszter helyettese. Lord Callanan szerint nem fog csúszni a kilépés, még akkor sem, ha nincs addig megállapodás.","shortLead":"Év végéig kiderül, hogyan lehet munkát vállalni a jövőben az Egyesült Királyságban – erről beszélt a hvg.hu-nak a brit...","id":"20180914_A_brit_kormany_szivesen_latja_a_magyarokat_a_Brexit_utan_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d5cdd7-e1cf-4683-8c45-cea24df093bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a9fff8-2d41-4e0f-8bf0-e2546777fee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_A_brit_kormany_szivesen_latja_a_magyarokat_a_Brexit_utan_is","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:40","title":"A brit kormány szívesen látja a magyarokat a Brexit után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmével Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezésének jogát, de azóta többször megkérdőjeleződött az ország házigazdaszerepe.","shortLead":"Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmével Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezésének jogát, de azóta...","id":"20180913_TelAvivban_lesz_jovore_az_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509a9a1c-8e90-4495-bbd9-b6c4ac8f295f","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_TelAvivban_lesz_jovore_az_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:53","title":"Tel-Avivban lesz jövőre az Eurovíziós Dalfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975c3281-7f43-4eb5-ae4c-6821d193067d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW szakemberei két éven át fejlesztették a technológiát, amely nemcsak elindulni, megállni és navigálni képes, de a kanyarokban még be is dönti a motort.","shortLead":"A BMW szakemberei két éven át fejlesztették a technológiát, amely nemcsak elindulni, megállni és navigálni képes, de...","id":"20180913_bmw_motor_onvezeto_mod_onvezeto_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=975c3281-7f43-4eb5-ae4c-6821d193067d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a3d7fb-e749-47a2-8205-332f35111857","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_bmw_motor_onvezeto_mod_onvezeto_technologia","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:31","title":"Önvezető motort fejlesztett a BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bf366e-aa9a-410e-a1ec-95ab99fe5267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint minden jogellenesen történt, pedig másodfokon találtak hiányosságokat az intézkedés ügyében.","shortLead":"A rendőrség szerint minden jogellenesen történt, pedig másodfokon találtak hiányosságokat az intézkedés ügyében.","id":"20180913_nemutatott_a_rendoroknek_hetekre_bezartak_a_pszichiatriara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bf366e-aa9a-410e-a1ec-95ab99fe5267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbd2955-0b3f-457a-a30d-bc1ab430c58a","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_nemutatott_a_rendoroknek_hetekre_bezartak_a_pszichiatriara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:03","title":"Bemutatott a rendőröknek, hetekre bezárták a pszichiátriára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán, erkélyről erkélyre felmászva megmentett egy korlátról kilógó négyéves gyereket. Gassama akkor még illegálisan tartózkodott a francia fővárosban. ","shortLead":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán...","id":"20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d810ead-43cc-4cb6-8b05-2551006107d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:58","title":"Megkapta a francia állampolgárságot a \"Pókember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két Hajdú-Bihar megyei férfi ügye tele van váratlan fordulatokkal.","shortLead":"A két Hajdú-Bihar megyei férfi ügye tele van váratlan fordulatokkal.","id":"20180913_Eliteltek_majd_felmentettek_az_apafia_parost_karpotlast_is_kaptak_majd_kiderult_hogy_megis_csak_bunosek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f0aed-9155-4d76-91e6-bca195a3ccb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eliteltek_majd_felmentettek_az_apafia_parost_karpotlast_is_kaptak_majd_kiderult_hogy_megis_csak_bunosek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:55","title":"Elítélték majd felmentették az apa-fia párost, kárpótlást is kaptak, majd kiderült, hogy mégis csak bűnösek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc63ce0-3c88-4f0f-a091-eb8caa3a3bc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelentek az első hivatalos képek az új kompakt méretű crossoverről. ","shortLead":"Megjelentek az első hivatalos képek az új kompakt méretű crossoverről. ","id":"20180913_DS3_Crossback","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc63ce0-3c88-4f0f-a091-eb8caa3a3bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014f69e7-ab49-4d63-a4b8-fe18a51326ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_DS3_Crossback","timestamp":"2018. szeptember. 13. 18:28","title":"Különc francia az új DS3 Crossback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]