[{"available":true,"c_guid":"3a4fe685-3b56-4b26-b740-95c9c3984de2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat 1,244 milliárd forintos hitelfelvételét kezdeményezte Márki-Zay Péter polgármester, a közgyűlés pénteki ülésén azonban nem támogatta az előterjesztést.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat 1,244 milliárd forintos hitelfelvételét kezdeményezte Márki-Zay Péter polgármester...","id":"20180914_Hitelt_vett_fel_MarkZay_Peter_Hodmezovasarhelyen_de_a_Fidesz_elkaszalta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4fe685-3b56-4b26-b740-95c9c3984de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05be0c4-b869-4202-aec9-9242c22b53c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Hitelt_vett_fel_MarkZay_Peter_Hodmezovasarhelyen_de_a_Fidesz_elkaszalta","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:33","title":"Hitelt vett volna fel Márk-Zay, de a Fidesz elkaszálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz egy képzeletbeli eszközről van szó.","shortLead":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz...","id":"20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf5e6e-4629-4f97-a7d4-ea1a87bd5d92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:03","title":"Két kijelző, öt kamera – mit szólna egy ilyen telefonhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562","c_author":"Cservenák Zoltán","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években megszaporodtak a nagyformátumú tudósok életét egy mozinéző szemével nézve is izgalmasan feldolgozó filmek. De vajon miért nem ihlette meg eddig a magyar filmipart a nemzetközi viszonylatban is igencsak érdekes és mozgalmas életet élő Szent-Györgyi Albert? Születésének 125. évfordulója alkalmából összeszedtünk 13+1 érdekességet, amit érdemes tudni a Nobel-díjas tudósról. Indulhat a játék: ki mennyiről tudott eddig?","shortLead":"Az elmúlt években megszaporodtak a nagyformátumú tudósok életét egy mozinéző szemével nézve is izgalmasan feldolgozó...","id":"20180916_szent_gyorgyi_albert_tortenetek_legendak_125_eve_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded2ce7c-001a-472b-8b23-701718e10c90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_szent_gyorgyi_albert_tortenetek_legendak_125_eve_szuletett","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:03","title":"13+1 dolog, amit csak kevesen tudnak Szent-Györgyi Albertről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Lexus menő újdonsággal érkezik, a Volvo elveheti a kamionosok munkáját, egy budapesti villamosvezető pedig egyetlen gesztussal dobta fel a kerékpáros napját. Heti hírválogatás következik.","shortLead":"Az új Lexus menő újdonsággal érkezik, a Volvo elveheti a kamionosok munkáját, egy budapesti villamosvezető pedig...","id":"20180916_top_autos_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76b1a57-2512-4ea7-bfb1-669814ba6847","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:21","title":"Tolatóradar: Tudja, honnan ered a kukásautó neve? Nem fogja kitalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC először veszített pontokat a német labdarúgó-bajnokságban, mivel szombaton 2-2-es döntetlent játszott a harmadik forduló előtt ugyancsak százszázalékos Wolfsburg otthonában.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC először veszített pontokat a német labdarúgó-bajnokságban, mivel szombaton 2-2-es...","id":"20180915_Dardai_Pal_Hertha_Wolfsburg_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edce741e-e7bd-4353-951a-617a02b0546b","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Dardai_Pal_Hertha_Wolfsburg_foci","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:10","title":"Először veszített pontokat Dárdai Herthája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f15ffb-d968-426a-b0c6-6ae4fd70f800","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Még nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20180916_Ongyujtokat_szallito_furgon_gyulladt_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0f15ffb-d968-426a-b0c6-6ae4fd70f800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ef2326-48ce-4bbe-af2c-b774681cc3dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Ongyujtokat_szallito_furgon_gyulladt_ki","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:35","title":"Öngyújtókat szállító furgon gyulladt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27297c77-84d7-4fab-99b5-ca39640518e2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az e-autók piacán lassan véget ér a hőskorszak, amikor elég volt egy-két észveszejtő gyorsulás, pár tíz kilométernél jobb hatótáv és máris mindenki elájult az autótól. A Nissan Leaf ennél már akkor is többet tudott, nem véletlen lett a legnépszerűbb elektromos autó világon. Úgy tűnik a japánok nem aludtak bele a megszerzett előnybe, és az új Nissan Leaf is meghatározó modell lehet.","shortLead":"Az e-autók piacán lassan véget ér a hőskorszak, amikor elég volt egy-két észveszejtő gyorsulás, pár tíz kilométernél...","id":"20180915_Nissan_Leafteszt_mar_nem_is_az_auto_a_nagy_csoda_hanem_ahogyan_belepunk_egy_uj_autos_kulturaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27297c77-84d7-4fab-99b5-ca39640518e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21666380-fa9f-4a99-9b28-d2008f9c2874","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_Nissan_Leafteszt_mar_nem_is_az_auto_a_nagy_csoda_hanem_ahogyan_belepunk_egy_uj_autos_kulturaba","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:30","title":"Nissan Leaf-teszt: már nem a kocsi a csoda, hanem ahogy belépünk egy új autós kultúrába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a58f87-618d-448c-bd55-0eb1d49e0225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Xiaomi csúcstelefonjaiért sem kell túlzottan mélyen nyúlni a pénztárcába, azért sokan fognak örülni annak, ha még kevesebb pénzért lehet jó telefont venni. Hamarosan bemutatják a Xiaomi Mi 8 még megfizethetőbb változatát, a Mi 8 Youth modellt.","shortLead":"Bár a Xiaomi csúcstelefonjaiért sem kell túlzottan mélyen nyúlni a pénztárcába, azért sokan fognak örülni annak, ha még...","id":"20180915_xiaomi_mi8_youth_globalisan_elerheto_olcsobb_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a58f87-618d-448c-bd55-0eb1d49e0225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845cd27c-3f0b-49b6-8d2a-58fca0606810","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_xiaomi_mi8_youth_globalisan_elerheto_olcsobb_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:03","title":"Eleve nem drága a Xiaomi csúcstelefonja, de jön a még olcsóbb változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]