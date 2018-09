Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges időjárásnak.","shortLead":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges...","id":"20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a4d1af-1e03-4ca8-b7f4-8aaa2bc7793a","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:42","title":"Négy ember meghalt a Florence hurrikán pusztításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek az iTunes-fiókjukból.","shortLead":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek...","id":"20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa447723-6647-444a-b6bf-df47361fec79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","timestamp":"2018. szeptember. 14. 18:06","title":"Több filmet is töröltek az Apple rendszeréből, az sem nézheti meg, aki már fizetett értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére használt anyagok is – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére...","id":"20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7758701-00a3-4a00-a699-1d74c35f3c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:03","title":"Amikor azt hiszi, egészséges ásványvizes palackot vesz le a polcról, lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az M4 metró négy állomásán zenél a Budapesti Vonósok Kamarazenekar szeptember 17. és 20. között a Budapesti Közlekedési Vállalattal és a Klasszik Rádióval együttműködésben.","shortLead":"Az M4 metró négy állomásán zenél a Budapesti Vonósok Kamarazenekar szeptember 17. és 20. között a Budapesti Közlekedési...","id":"20180915_Vonosok_a_metroban_bkk_bkv_zenekar_minikoncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e810ac-19c0-456d-bc49-3f212e8bdd58","keywords":null,"link":"/kultura/20180915_Vonosok_a_metroban_bkk_bkv_zenekar_minikoncert","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:56","title":"Ettől megjön a kedve a metrózáshoz: minikoncertek lesznek az M4 állomásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97c6dd6-8c0c-4af7-b0c2-943ff35e3602","c_author":"Tokics Máté - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Egy koncert alapjáraton a zenéről szól. 