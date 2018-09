Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Súlyos sérüléseket szenvedett annak a két autónak a sofőrje, akik autóját a minnesotai autópályán préselt össze egy teherautó.","shortLead":"Súlyos sérüléseket szenvedett annak a két autónak a sofőrje, akik autóját a minnesotai autópályán préselt össze...","id":"20180915_baleset_teherauto_kozlekedesi_baleset_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa88c1d-0b81-4e16-8a9d-2d70aaacfb06","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_baleset_teherauto_kozlekedesi_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:21","title":"Nem figyelt a teherautó sofőrje, két autót préselt össze a reggeli torlódásban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","shortLead":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","id":"20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de63a1b-1d50-4cc7-89bf-ebc193e7a2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:34","title":"Elő a szelvényekkel, itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem arra kéri az embereket, hogy csak tényleges veszély esetén hívják a 112-es segélykérő vonalat. Csak épp elég alpári módon teszik.","shortLead":"A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem arra kéri az embereket, hogy csak tényleges veszély esetén hívják...","id":"20180914_Kiados_anyazassal_szol_be_a_rendorseg_az_allampolgaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fcfd5e-ab21-4125-a4e5-4b27f9928d41","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Kiados_anyazassal_szol_be_a_rendorseg_az_allampolgaroknak","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:11","title":"Kiadós anyázással szól be a rendőrség az állampolgároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom hajhászásával azon a megemlékezésen, amelyet a maffiózók által meggyilkolt Giuseppe Puglisi atya halálának 25 évfordulóján tartottak.","shortLead":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom...","id":"20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b754c-93ca-463a-b0ac-4aafaa47e88a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:11","title":"Ferenc pápa az olasz maffiának: Ne csak a pénzre gondoljatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az M4 metró négy állomásán zenél a Budapesti Vonósok Kamarazenekar szeptember 17. és 20. között a Budapesti Közlekedési Vállalattal és a Klasszik Rádióval együttműködésben.","shortLead":"Az M4 metró négy állomásán zenél a Budapesti Vonósok Kamarazenekar szeptember 17. és 20. között a Budapesti Közlekedési...","id":"20180915_Vonosok_a_metroban_bkk_bkv_zenekar_minikoncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e810ac-19c0-456d-bc49-3f212e8bdd58","keywords":null,"link":"/kultura/20180915_Vonosok_a_metroban_bkk_bkv_zenekar_minikoncert","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:56","title":"Ettől megjön a kedve a metrózáshoz: minikoncertek lesznek az M4 állomásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955d212-d153-40d4-8080-174028645349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére. A szoftverhez hozzáférést biztosítanak a tényellenőrzésre szakosodott partnereknek is.","shortLead":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére...","id":"20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6955d212-d153-40d4-8080-174028645349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631ed11a-3b96-42a8-b73b-cbe5dea5de2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:03","title":"Reméljük, fájni fog az álhírgyárosoknak: a Facebook már a képeket és a videókat is megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","shortLead":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","id":"20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edca4e2c-cfb2-4e61-85d7-8855d63ac410","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:31","title":"Fotó: 147 km/h-val száguldott a Váci úton az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","id":"20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e739499b-2edc-4d8c-8ce0-a49f7f654a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:20","title":"Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]