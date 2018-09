Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","shortLead":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","id":"201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78784d3-4770-4a73-bc04-50b0c7b23a17","keywords":null,"link":"/itthon/201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:30","title":"Török Gábor: \"Az orbánizmus tömegdemokratikus díszletek mögött létrehozott királyság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","shortLead":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","id":"20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a660e5b6-0750-4db7-b2a7-c60bf0903e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Balog Zoltánnak fontosabb az egyház, mint a képviselőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben a másik motoros súlyosan megsérült, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. ","shortLead":"A balesetben a másik motoros súlyosan megsérült, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. ","id":"20180914_heviz_motorbaleset_halalos_baleset_karambol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04c7d1a-5546-4ab2-8b50-4758e8ecdfd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_heviz_motorbaleset_halalos_baleset_karambol","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:15","title":"Motorosok csapódtak egymásnak Hévíznél, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez szocialista miniszterelnöknek eddig elérhetetlen volt a neten a doktori disszertációja. A liberális középpárt elnökéről, Albert Riveráról pedig – aki támadta – kiderült, nem is jogdoktor, ahogy állítja magáról.","shortLead":"Pedro Sánchez szocialista miniszterelnöknek eddig elérhetetlen volt a neten a doktori disszertációja. A liberális...","id":"20180914_Plagiumvita_egymast_savazza_Spanyolorszagban_a_kormany_es_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd46b51-f655-4bac-b1b4-f7a5ef88791d","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Plagiumvita_egymast_savazza_Spanyolorszagban_a_kormany_es_az_ellenzek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:59","title":"Plágiumvita: egymást savazza Spanyolországban a kormány és az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Bécsben, egy migrációs minicsúcson beszélt.","shortLead":"Az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Bécsben, egy migrációs minicsúcson beszélt.","id":"20180914_Salvini_a_rabszolgakhoz_hasonlitotta_a_menekulteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792a68b9-9d8b-49a7-a66b-5f43eb104487","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Salvini_a_rabszolgakhoz_hasonlitotta_a_menekulteket","timestamp":"2018. szeptember. 14. 18:40","title":"Salvini a rabszolgákhoz hasonlította a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","shortLead":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","id":"20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65be0bc-b187-46b1-9ae1-606798d95ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:20","title":"Márki-Zay támogatói tüntetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei megyegyűlés már érzi, amit a többiek még nem: a jelentés elfogadása szerintük kedvezőtlen folyamatokat indíthat el. ","shortLead":"A Békés megyei megyegyűlés már érzi, amit a többiek még nem: a jelentés elfogadása szerintük kedvezőtlen folyamatokat...","id":"20180914_sargentini_jelentes_7_es_cikkely_orban_viktor_fidesz_bekes_megyei_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271054f-abac-448e-a6f1-5a3c296a6aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_sargentini_jelentes_7_es_cikkely_orban_viktor_fidesz_bekes_megyei_kozgyules","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:47","title":"Nem várt helyről kaptak üzenetet a Sargentini-jelentést megszavazó képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy most ismertetett tanulmány eredményei alapján a kutatók úgy látják, a kezelések új útjai nyílhatnak meg a skizofréniában szenvedők előtt. ","shortLead":"Egy most ismertetett tanulmány eredményei alapján a kutatók úgy látják, a kezelések új útjai nyílhatnak meg...","id":"20180914_skizofrenia_kutatas_immunsejt_emberi_agy_skizofren_molekularis_biologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80a997b-330a-4d2a-bb37-16ac3c13b264","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_skizofrenia_kutatas_immunsejt_emberi_agy_skizofren_molekularis_biologia","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:00","title":"Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]