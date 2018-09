"Ügyfelem nem ismeri el a bűncselekmény elkövetését és áll a vizsgálat elé"

- nyilatkozta a hvg.hu-nak a hírbe hozott olimpiai bajnok vízilabdás ügyvédje, Hegedűs László. Az olimpikonnal mi is beszéltünk, de nem akart nyilatkozni, az ügyvédjéhez irányított minket. Korábban a Borsnak azt mondta, tiszta a lelkiismerete. Hegedűst szombat kora délután bízták meg a jogi képviselettel. A másik férfi ügyvédje, Gatter László azt mondta,

“úgy gyanúsítanak meg két, álláspontom szerint ártatlan embert, hogy a feljelentést nem támasztja alá semmilyen vizsgálat. Ügyfelem nem követett el bűncselekményt, furcsa, hogy a nyilvánosságban már ítéletet hoztak felettük.”

Pénteken a Blikk írt arról, hogy két ismert sportoló egy feljelentés szerint hosszú hónapokon keresztül folytatott szexuális kapcsolatot egy akkor 11 éves kislánnyal. A lány állítólag nemrég, 13 éves korában mesélte el a történteket a család barátjának, ő kereste meg Gerencsér András ügyvédet. Utóbbi azt mondta, ilyen durva ügye még soha nem volt. Szerinte a kislány azt állítja, többször is volt szexuális aktusa a két férfivel, ennek úgy szakadt vége, hogy a gyerek elhagyta a helyet, ahol kapcsolatba került velük. Miután a beleegyezési korhatár 14 év, így ha ez valóban megtörtént, az jogilag mindenképpen szexuális erőszaknak minősül. Bár részleteket nem árult el - a feljelentésben aprólékosan benne van minden -, azt elmondta, a gyerek bizalmával éltek vissza.

Gerencsér nem nevezte meg sem a feljelentésben szereplő férfiakat, sem azt, milyen sportágról van szó, annyit mondott, ismert sportolók neve szerepel a feljelentésben. Ő biztos abban, hogy a kislány igazat mond. A gyereket hétfőn vizsgálja meg pszichológus, majd nőgyógyász, hogy kiderüljön, szűz-e.

Bár Gerencsér nem mondott neveket, de hamarosan több lap is azt közölte, információik szerint vízilabdázókról - köztük egy olimpiai bajnokról - van szó a feljelentésben. Egyes médiumokban meg is neveztek két embert, aki állítólag szerepel a feljelentésben. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szexuális erőszak bűntett gyanújával folytat nyomozást az ügyben. Hegedűs és Gatter tájékoztatása szerint ügyfeleiket még tanúként sem hallgatta meg a rendőrség.

Hegedűs László ügyvéd szerint a történet több szempontból sem stimmel, nem érti például, hogy egy két évvel ezelőtt elkövetett ügy miért csak most kerül nyilvánosságra (az ügy jellegét tekintve ebben önmagában semmi meglepő nincs, gyakori, hogy az áldozat csak jóval később tud beszélni a vele történtekről, ha egyáltalán képes rá - a szerk.), illetve kifogásolta azt is, hogy a kislány ügyvédje olyan megállapításokat tesz, ami pszichológus szakértő kompetenciája lenne. Az ügy hátteréről nem nyilatkozott, ügyvédi titokra hivatkozva. Az is jogsértés szerinte, hogy megbízóját az üggyel kapcsolatban megnevezték, de az eset súlyához képest kisebb jelentőségű, később dönt arról, milyen jogi lépéseket tesz.

Gatter László rendkívül szerencsétlennek tartja, hogy a feljelentés nyilvánosságra került, szerinte a kiskorúnak sem ez volt az érdeke. Az ügy hátteréről az ügyvéd nem beszél. Azt mondta, ha az eljárás befejeződik, és tisztázódik az ártatlanságuk, személyiségi jogi lépéseket tesznek, amiért meghurcolták őket.

Zsolt és Zoli aláírással megjelent egy közlemény

Hegedűs László a Facebookon is bejelentette, hogy az állítólagos erőszakoló vízilabdások ügyében ő és Gatter László látja el a védelmet, ezt a közleményét pedig a Kópé UVSE is megosztotta. Az egyesület Facebook-oldalán megjelent egy keresztnevekkel aláírt közlemény is, amelyben a barátokhoz szólva megköszönik a támogatást és kifejtik, bíznak abban, az igazság hamar kiderül.

Szombaton beszéltünk a klub munkatársával, aki azt mondta, ismeri a kislányt, és biztos a fiúk ártatlanságában.

A vízilabda-szövetség adatbankjában a Kópé ÚVSE-ről az olvasható, hogy a leányfalui klub elnöke Petőváry Zsolt, technikai vezetője pedig Kósz Zoltán. Az egyesület Facebook-oldalán látható logóban is szerepel a nevük (a Kópé maga is erre utal), és közismert, hogy ők az egyesület alapítói.