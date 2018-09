Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének az ügyét. A városvezető szerint a kormány nagyon rosszul kezeli a 2016-os Brexit-referendum utáni kilépési tárgyalásokat.","shortLead":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének...","id":"20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30513666-d056-4901-ba81-ebdfca163223","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:32","title":"Új Brexit-népszavazást sürget a londoni polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","shortLead":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","id":"20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2cca11-eab3-4b9f-a8b6-9c1ad81265e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:28","title":"Egy ilyen 1000 lovas AMG-kabrió már nem csak a sapkát kapja le a sofőrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57fa1fc-18a5-4501-a8fa-b53bfb5e8de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfenyegette és a bevételt követelte az eladótól egy fiatal fiú Eleken, egy dohányboltban. A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a gyanúsítottat.","shortLead":"Megfenyegette és a bevételt követelte az eladótól egy fiatal fiú Eleken, egy dohányboltban. A rendőrök egy órán belül...","id":"20180916_Nem_sikerult_a_rablas_es_meg_el_is_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57fa1fc-18a5-4501-a8fa-b53bfb5e8de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4e3fe8-4da8-41e0-9907-ee8b42ca2c92","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Nem_sikerult_a_rablas_es_meg_el_is_kaptak","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:38","title":"Nem sikerült a rablás és még el is kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 1949-ben feloszlatott bíróság visszaállításával szólna bele az építéshatósági ügyekbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem augusztus végén leköszönt rektora.","shortLead":"Egy 1949-ben feloszlatott bíróság visszaállításával szólna bele az építéshatósági ügyekbe a Nemzeti Közszolgálati...","id":"20180917_Kozigazgatasi_birosaggal_allitana_le_az_epitkezeseket_Patyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb85ae3-32a6-4f79-bdd6-61a6c22a4df8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Kozigazgatasi_birosaggal_allitana_le_az_epitkezeseket_Patyi","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:07","title":"Közigazgatási bírósággal állítaná le az építkezéseket Patyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac91925-bca9-4f95-9ef9-f8affa6e141b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei szeptemberre tényleg nem panaszkodhatunk.","shortLead":"Az idei szeptemberre tényleg nem panaszkodhatunk.","id":"20180916_Ma_bezavarnak_a_felhok_de_a_kovetkezo_negy_napban_a_napsutese_a_foszerep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac91925-bca9-4f95-9ef9-f8affa6e141b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c3b553-edac-4902-9cc3-5786f562fa7b","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Ma_bezavarnak_a_felhok_de_a_kovetkezo_negy_napban_a_napsutese_a_foszerep","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:07","title":"Ma bezavarnak a felhők, de a következő négy napban a napsütésé a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette be, hogy idén is lesz extra juttatás.","shortLead":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette...","id":"20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413bbb0-4c4b-42d9-ad74-bb9e1ad187fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","timestamp":"2018. szeptember. 15. 21:04","title":"Egy átlagos nyugdíjas 16 ezer forintra számíthat novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásként Homlok-Mészáros Ágnes csak 32 920 forinthoz jutott hozzá, de akad cég, mely több mint 50 millió forintot kapott. A támogatás gyakorlatilag alanyi jogon jár, csak a biztosítást kell kötni a gazdaságra és a terményekre.","shortLead":"Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásként Homlok-Mészáros Ágnes csak 32 920 forinthoz jutott hozzá, de...","id":"20180917_Alanyi_jogon_jar_az_a_tamogatasi_penz_melybol_millliokat_igenyelnek_az_orszag_leggazdagabbjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dd78de-0a8a-4155-b681-eaaa9e018bbd","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Alanyi_jogon_jar_az_a_tamogatasi_penz_melybol_millliokat_igenyelnek_az_orszag_leggazdagabbjai","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:24","title":"Alanyi jogon jár az a támogatási pénz, melyből millliókat igényelnek az ország leggazdagabbjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok kiépítésével – állítják a kutatók, akik egy szimulációs modell segítségével vizsgálták meg, hogy milyen hatása lenne, ha a Föld legnagyobb sivatagjának egészét beborítanák szélturbinákkal és napelemekkel.","shortLead":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok...","id":"20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c3e885-9dd7-4a66-b819-7b4f48edfc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:03","title":"\"Szó szerint ledöbbentünk\" – a tudósok megnézték, mi történne, ha napelemmel borítanák be a Szaharát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]