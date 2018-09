Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 95-ös benzin 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal lesz olcsóbb.","shortLead":"A 95-ös benzin 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal lesz olcsóbb.","id":"20180917_400_forint_ala_csokken_a_benzin_ara_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb716a6-601f-475e-b2e1-b20cda8645c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_400_forint_ala_csokken_a_benzin_ara_szerdan","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:54","title":"400 forint alá csökken a benzin ára szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e498e0c6-116d-4663-adea-7d605ac5023f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nagy Péter és Borsos Gábor kétszettes hátrányból fordítva legyőzte az esélyesebb Lukas Rosolt és Roman Jebavyt a Magyarország-Csehország tenisz Davis Kupa világcsoport osztályozó szombati páros mérkőzésén, ezzel a budapesti párharcban a magyarok vezetnek 2-1-re.","shortLead":"Nagy Péter és Borsos Gábor kétszettes hátrányból fordítva legyőzte az esélyesebb Lukas Rosolt és Roman Jebavyt...","id":"20180915_davis_kupa_szenzacios_forditas_utan_elonyben_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e498e0c6-116d-4663-adea-7d605ac5023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1ff4ee-2003-47a1-b955-826ddc4f918a","keywords":null,"link":"/sport/20180915_davis_kupa_szenzacios_forditas_utan_elonyben_a_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:21","title":"Davis Kupa: szenzációs fordítás után előnyben a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Hároméves szerződést írt alá a japán autóóriás Naomi Oszakával, aki nagy meglepetésre megnyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot női egyesben a jóval esélyesebb Serena Williams-szel szemben.","shortLead":"Hároméves szerződést írt alá a japán autóóriás Naomi Oszakával, aki nagy meglepetésre megnyerte az amerikai nyílt...","id":"20180917_Fekete_apa_lanya_lett_a_Nissan_nagykovete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a44deec-636a-4709-9222-0719c5efdba1","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Fekete_apa_lanya_lett_a_Nissan_nagykovete","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:45","title":"Tenisz és történelem: így lett a fekete apa lánya a Nissan \"nagykövete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút szombat óta nem találják. ","shortLead":"A fiút szombat óta nem találják. ","id":"20180917_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Pesterzsebetrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddfee6b-b65f-40e8-ba8d-129b3a756225","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Pesterzsebetrol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:44","title":"Eltűnt egy 15 éves fiú Pesterzsébetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszatér a ringbe egy mérkőzés erejéig a legendás bokszoló, Floyd Mayweather. A veretlen sztár egy másik legendás ökölvívóval, Manny Pacquaióval csap össze.","shortLead":"Visszatér a ringbe egy mérkőzés erejéig a legendás bokszoló, Floyd Mayweather. A veretlen sztár egy másik legendás...","id":"20180916_Egy_meccsre_visszater_a_legendas_bokszolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568c5182-ec18-4279-9577-face0ecc469a","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Egy_meccsre_visszater_a_legendas_bokszolo","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:05","title":"Egy meccsre visszatér a legendás bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","id":"20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e739499b-2edc-4d8c-8ce0-a49f7f654a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:20","title":"Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6108e0-0539-4e11-83c7-64677c8c6650","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hetvenhét másodperccel javította meg a hétvégén a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát. Cikkünkben Ed Caesar újságíró maratonfutás világával foglalkozó könyvéből szemlézzük a kenyai futócsodával kapcsolatos részt.","shortLead":"Hetvenhét másodperccel javította meg a hétvégén a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát. Cikkünkben Ed...","id":"20180917_Szenzacios_maratoncsucs_mi_teszi_a_kenyaiakat_ilyen_kulonleges_futokka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6108e0-0539-4e11-83c7-64677c8c6650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb934d-7883-41b1-9675-8761f2260e72","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180917_Szenzacios_maratoncsucs_mi_teszi_a_kenyaiakat_ilyen_kulonleges_futokka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:15","title":"Szenzációs maratoncsúcs: mi teszi a kenyaiakat ilyen különleges futókká?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a856bab1-d988-4727-bbf1-79280d01e1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus szerint mindenki szorong az országban. „Még a hatalmon lévők is. Félnek nyilatkozni, mert tudják, hogy elég egyetlen rossz szó, és elvesztik az állásukat, körön kívül találják magukat. A félelmük egyáltalán nem megalapozatlan. Kegyvesztések sorának vagyunk tanúi.”","shortLead":"A szociológus szerint mindenki szorong az országban. „Még a hatalmon lévők is. Félnek nyilatkozni, mert tudják...","id":"20180917_Ferge_Zsuzsa_A_valosagos_cel_az_egyenlotlenseg_novelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a856bab1-d988-4727-bbf1-79280d01e1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf48db-ec42-490f-868c-2a71a9f59552","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Ferge_Zsuzsa_A_valosagos_cel_az_egyenlotlenseg_novelese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:59","title":"Ferge Zsuzsa: A valóságos cél az egyenlőtlenség növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]