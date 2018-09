Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fülöp-szigetek után Hongkongra csapott le az idei év legveszélyesebb viharaként számon tartott Manghut. Helyi szakértők szerint milliárdos károk keletkeznek. ","shortLead":"A Fülöp-szigetek után Hongkongra csapott le az idei év legveszélyesebb viharaként számon tartott Manghut. Helyi...","id":"20180916_Mar_Hongkongban_tombol_a_Manghut_tajfun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ac4417-ad5f-4398-9f09-46ee5f62506f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Mar_Hongkongban_tombol_a_Manghut_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:25","title":"Rémisztő látvány, ahogy beköszönt Hongkongba a Manghut tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","shortLead":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","id":"20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edca4e2c-cfb2-4e61-85d7-8855d63ac410","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:31","title":"Fotó: 147 km/h-val száguldott a Váci úton az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782fd97-f7b5-41a0-98f9-26fd169c8cf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezetek ugyanis úgy látják, rájuk nem vonatkozik a szabályozás.","shortLead":"A civil szervezetek ugyanis úgy látják, rájuk nem vonatkozik a szabályozás.","id":"20180916_RTL_Klub_Nem_fizetnek_bevandorlasi_kulonadot_a_civilek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c782fd97-f7b5-41a0-98f9-26fd169c8cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f23c96-d7bd-4151-9efe-b989abb83af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_RTL_Klub_Nem_fizetnek_bevandorlasi_kulonadot_a_civilek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:46","title":"RTL Klub: Nem fizetnek bevándorlási különadót a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a0721f-43b5-4c47-b6fb-8098ceaa5888","c_author":"Riba István","category":"kultura","description":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben a nyelvészek abban egyetértenek: a magyar a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik. ","shortLead":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben...","id":"201837__magyar_ostortenet__turk_nyelvek__nepvandorlas__torokot_fognanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0a0721f-43b5-4c47-b6fb-8098ceaa5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b33a89-7ae5-49bc-8f57-5187a819493b","keywords":null,"link":"/kultura/201837__magyar_ostortenet__turk_nyelvek__nepvandorlas__torokot_fognanak","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:30","title":"Orbán és a türk nyelvrokonság: őrült beszéd, és nincs benne rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aeb1fc7-a13b-44e2-9a90-a885ef676f84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zajlik a családi hétvége, programokkal és ingyenes koncertekkel várják a látogatókat az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó rendezvényen. ","shortLead":"Zajlik a családi hétvége, programokkal és ingyenes koncertekkel várják a látogatókat az Európai Mobilitási Héthez...","id":"20180915_Andrassy_ut_lezaras_Europai_mobilitasi_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aeb1fc7-a13b-44e2-9a90-a885ef676f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acfa617-c74d-429d-b257-9024d7c5bd8b","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Andrassy_ut_lezaras_Europai_mobilitasi_het","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:56","title":"Bevették a családok az Andrássy utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Jair Bolsonaro rendpárti, rasszista, homofób és nőgyűlölő, de a végletekig korrupcióba fulladó országban rendkívül népszerű lett.","shortLead":"A szélsőjobboldali Jair Bolsonaro rendpárti, rasszista, homofób és nőgyűlölő, de a végletekig korrupcióba fulladó...","id":"201837_jair_bolsonaro_tropusi_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8872c-d478-4e2b-a248-52f6ae16347e","keywords":null,"link":"/vilag/201837_jair_bolsonaro_tropusi_trump","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:30","title":"Két korrupcióba belebukott elnök után Brazília megkaphatja a trópusi Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak mögötti sztorikért kedvelnek, bírálói viszont azért kárhoztatnak, mert kesztyűs kézzel bánik információforrásaival.","shortLead":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak...","id":"201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad0cff-9d37-4603-ae97-203d1fdc5ead","keywords":null,"link":"/kultura/201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:00","title":"Bob Woodward – Könyörtelen tényfeltáró vagy bennfentes sztárszerző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","shortLead":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","id":"20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2cca11-eab3-4b9f-a8b6-9c1ad81265e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:28","title":"Egy ilyen 1000 lovas AMG-kabrió már nem csak a sapkát kapja le a sofőrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]