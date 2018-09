Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásként Homlok-Mészáros Ágnes csak 32 920 forinthoz jutott hozzá, de akad cég, mely több mint 50 millió forintot kapott. A támogatás gyakorlatilag alanyi jogon jár, csak a biztosítást kell kötni a gazdaságra és a terményekre.","shortLead":"Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásként Homlok-Mészáros Ágnes csak 32 920 forinthoz jutott hozzá, de...","id":"20180917_Alanyi_jogon_jar_az_a_tamogatasi_penz_melybol_millliokat_igenyelnek_az_orszag_leggazdagabbjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dd78de-0a8a-4155-b681-eaaa9e018bbd","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Alanyi_jogon_jar_az_a_tamogatasi_penz_melybol_millliokat_igenyelnek_az_orszag_leggazdagabbjai","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:24","title":"Alanyi jogon jár az a támogatási pénz, melyből millliókat igényelnek az ország leggazdagabbjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","shortLead":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","id":"20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fac50e-187b-4e4e-939a-c24e4baeb6a9","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:57","title":"Kurz megint szembement Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","shortLead":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","id":"20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759bbbd1-690a-4c05-8835-fd8a24186605","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:21","title":"Orbánnal indul ma a parlament őszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával és rendkívül erős széllel támadó vihar Kelet-Kína felé mozog tovább. Az USA-ban pusztító Florence 12 embert ölt meg eddig Észak-Karolinában.\r

","shortLead":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával...","id":"20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79943f68-8d45-4d86-9737-a723ea13b734","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2018. szeptember. 16. 06:46","title":"Nő a szuperviharok áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf4a91a-ff63-4ea5-bba4-5ac7c62f930e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját marketingcéljaira használja ki az új iPhone-ok körül kialakult hype-ot a Xiaomi. A korábban \"Kína Apple-jének\" is emlegetett vállalat szerint egy almás telefon árából egy igen nagy csomagot lehet kihozni.","shortLead":"Saját marketingcéljaira használja ki az új iPhone-ok körül kialakult hype-ot a Xiaomi. A korábban \"Kína Apple-jének\" is...","id":"20180917_apple_uj_iphone_draga_xiaomi_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdf4a91a-ff63-4ea5-bba4-5ac7c62f930e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb2100-d98d-4666-8e81-1446a7a3568c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_apple_uj_iphone_draga_xiaomi_laptop","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:03","title":"A Xiaomi üzeni az Apple-nek: egy iPhone árába egy csúcstelefon és egy laptop is belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","shortLead":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","id":"20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cf96d-024f-4ce4-b1cd-a1fa3f9b260c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:55","title":"Kétmilliárd forintot költ az állam a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn vizsgálja meg pszichológus azt a 13 éves kislányt, akivel állítása szerint két évvel ezelőtt hónapokon keresztül szexuális viszonyt folytatott két ismert sportoló. Egy ilyen korú gyerekkel folytatott viszony szexuális erőszaknak minősül. A rendőrség nyomoz az ügyben, a hírbe hozott sportolók egyike azt mondja, tiszta a lelkiismerete. Az ügyvéd szerint viszont a gyerek nem hazudik.","shortLead":"Hétfőn vizsgálja meg pszichológus azt a 13 éves kislányt, akivel állítása szerint két évvel ezelőtt hónapokon keresztül...","id":"20180915_ugyved_11_eves_kislany_szexualis_eroszak_gyanuja_sportolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a68454-b91f-4d3f-b17f-c0fd7d26225a","keywords":null,"link":"/elet/20180915_ugyved_11_eves_kislany_szexualis_eroszak_gyanuja_sportolo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:27","title":"\"Visszaéltek a kislány bizalmával\" - az ügyvéd szerint védence nem hazudik a zaklatási ügyben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310876b-89d8-4dc6-93c6-9021146047e2","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nem könnyű dolog bankjegyet hamisítani színes nyomtatóval, a közérdekű bejelentőknek pedig érdemes vigyázniuk, ha bizalmas iratokat továbbítanak, mert a gépek titkos kódokat használnak.","shortLead":"Nem könnyű dolog bankjegyet hamisítani színes nyomtatóval, a közérdekű bejelentőknek pedig érdemes vigyázniuk, ha...","id":"201837__arulkodo_nyomtatok__kodtalanitas__feketenfeheren__pontozassal_veszitett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0310876b-89d8-4dc6-93c6-9021146047e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0895ea41-9ec9-4b13-ae61-6a6462197109","keywords":null,"link":"/tudomany/201837__arulkodo_nyomtatok__kodtalanitas__feketenfeheren__pontozassal_veszitett","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:03","title":"Kevesen tudják, de minden nyomtató tesz a lapokra egy rejtett jelet, amely elárul ezt-azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]