[{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A négyszeres világbajnok, címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok, címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj...","id":"20180915_Hamiltone_a_polepozicio_Szingapurban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18405492-10e7-4ddb-8d92-9bdcfee7d958","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_Hamiltone_a_polepozicio_Szingapurban","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:17","title":"Hamiltoné a pole-pozíció Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a júniusi uniós csúcson mondta azt a magyar miniszterelnök a francia köztársasági elnöknek, hogy kettejük csatája Európa jövőjéről szól, amit Orbán fog megnyerni.","shortLead":"Még a júniusi uniós csúcson mondta azt a magyar miniszterelnök a francia köztársasági elnöknek, hogy kettejük csatája...","id":"20180917_Orban_megmondta_Macronnak_hogy_haboruznak_de_o_fog_gyozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2340203-a9eb-4eed-9bd8-b4c2e2d1d9f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_megmondta_Macronnak_hogy_haboruznak_de_o_fog_gyozni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:48","title":"Orbán megmondta Macronnak, hogy háborúznak, de ő fog győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök ezúttal nem tudta meggyőzni az európai politikusokat; kiderült, miként zajlik majd az utolsó óraátállítás; mindenki azt próbálja kideríteni, hogyan pusztulhattak százával a sertések a tiszaföldvári telepen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A miniszterelnök ezúttal nem tudta meggyőzni az európai politikusokat; kiderült, miként zajlik majd az utolsó...","id":"20180916_Es_akkor_Orban_ujra_osszehozta_a_ketharmadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05899566-6b6b-4cf7-9475-1c2e96c90fdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Es_akkor_Orban_ujra_osszehozta_a_ketharmadot","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:30","title":"És akkor Orbán újra összehozta a kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak képzettség sem kell.","shortLead":"Még csak képzettség sem kell.","id":"20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a5bda6-b8b7-4394-afb2-905c5be9033c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:11","title":"Akár 1 millió forintot is lehet keresni a karácsonyi vásárban, eladóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02a8fd4-44b7-4b45-b7f6-23f03d2b2b1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Le Canard Enchainé szatirikus hetilap hosszú évtizedek óta szinte intézmény Franciaországban: befolyásos politikusokat buktatott meg leleplezéseivel és folyamatosan tűz alatt tartja a hatalmon lévőket, függetlenül attól, hogy milyen párthoz tartoznak. ","shortLead":"A Le Canard Enchainé szatirikus hetilap hosszú évtizedek óta szinte intézmény Franciaországban: befolyásos...","id":"20180917_Szarnyal_az_elnokjeloltet_is_buktato_lap_a_franciaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a02a8fd4-44b7-4b45-b7f6-23f03d2b2b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf4b7d4-1efa-4d60-98e3-910c41f5eee2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Szarnyal_az_elnokjeloltet_is_buktato_lap_a_franciaknal","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:45","title":"Szárnyal az elnökjelöltet is buktató lap a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nikolics Nemanja két gólt szerzett a Chicago Fire csapatában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Nikolics Nemanja két gólt szerzett a Chicago Fire csapatában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS...","id":"20180917_Nikolics_ket_golt_lott_a_Chicago_julius_utan_nyert_ismet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16f42dd-39bf-4033-a94e-59517b9d5a68","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Nikolics_ket_golt_lott_a_Chicago_julius_utan_nyert_ismet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:07","title":"Nikolics két gólt lőtt, a Chicago július után nyert ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","shortLead":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","id":"20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65be0bc-b187-46b1-9ae1-606798d95ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:20","title":"Márki-Zay támogatói tüntetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","shortLead":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","id":"20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edca4e2c-cfb2-4e61-85d7-8855d63ac410","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:31","title":"Fotó: 147 km/h-val száguldott a Váci úton az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]