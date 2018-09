Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180916_Hatos_lotto_ha_nem_huzott_be_ot_14_alatti_szamot_felejtse_el_hogy_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b897a0-2ba4-4c77-b7a5-131554184ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Hatos_lotto_ha_nem_huzott_be_ot_14_alatti_szamot_felejtse_el_hogy_nyert","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:30","title":"Hatos lottó: ha nem húzott be öt 14 alatti számot, felejtse el, hogy nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Durvuló kultúrharc, pórázra kötött média, felforgatott egészségügy, új bírósági struktúra, változó választási szabályok – nagy változások jöhetnek, de ez nem a parlamenti előzetes menetrendből derül ki.","shortLead":"Durvuló kultúrharc, pórázra kötött média, felforgatott egészségügy, új bírósági struktúra, változó választási szabályok...","id":"20180917_orban_viktor_parlament_kulturharc_birosagok_egeszsegugy_media_fopolgarmester_valasztas_szezonnyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda1a86-8544-4d35-ac44-9921c32e6538","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_orban_viktor_parlament_kulturharc_birosagok_egeszsegugy_media_fopolgarmester_valasztas_szezonnyito","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:30","title":"Indul a parlamenti szezon: az Orbán által ígért új korszak egész pályás letámadást jelenthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8113af-1e95-466b-84d7-4a84c15c85dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tiltott módszerrel, sorhoroggal halászott. Őt elfogták, a halakat lefoglalták.","shortLead":"A férfi tiltott módszerrel, sorhoroggal halászott. Őt elfogták, a halakat lefoglalták.","id":"20180916_Kis_hal_orvhalaszt_fogott_a_balatoni_vizirendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8113af-1e95-466b-84d7-4a84c15c85dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17929882-75da-4f70-a395-90451810822b","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Kis_hal_orvhalaszt_fogott_a_balatoni_vizirendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:13","title":"Kis hal: orvhalászt fogott a balatoni vízirendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával és rendkívül erős széllel támadó vihar Kelet-Kína felé mozog tovább. Az USA-ban pusztító Florence 12 embert ölt meg eddig Észak-Karolinában.\r

","shortLead":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával...","id":"20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79943f68-8d45-4d86-9737-a723ea13b734","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2018. szeptember. 16. 06:46","title":"Nő a szuperviharok áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs menekvés: Trump várható SMS-eiról nem lehet leiratkozni.","shortLead":"Nincs menekvés: Trump várható SMS-eiról nem lehet leiratkozni.","id":"20180916_Jonnek_az_elnoki_SMSek_Pinter_modszeret_vetne_be_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda7c7b6-04ce-4b15-91a2-816cd3700dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Jonnek_az_elnoki_SMSek_Pinter_modszeret_vetne_be_Trump","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:12","title":"Jönnek az elnöki SMS-ek: Pintér módszerét vetné be Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","shortLead":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","id":"20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addf1d38-1927-48ee-8eb4-98f400f4af79","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:41","title":"A jövő héten még tart a nyár, de aztán...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart divatáru-polcain különös dolgok is kaphatók. Például olyan trikók, amelyeket a volt Szovjetunió nevének cirill betűs rövidítésével ékesítenek: CCCP.","shortLead":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart...","id":"20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae41a8bc-cc2d-4b38-8f6e-80391526ba0c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:15","title":"A balti államok keményen nekimentek a CCCP-s trikókat áruló amerikai áruházláncnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","shortLead":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","id":"20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c06d79-bb69-4e02-85ff-74f703faf7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:01","title":"Megint a magyar focistákon élcelődött Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]