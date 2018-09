Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom hajhászásával azon a megemlékezésen, amelyet a maffiózók által meggyilkolt Giuseppe Puglisi atya halálának 25 évfordulóján tartottak.","shortLead":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom...","id":"20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b754c-93ca-463a-b0ac-4aafaa47e88a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:11","title":"Ferenc pápa az olasz maffiának: Ne csak a pénzre gondoljatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a0721f-43b5-4c47-b6fb-8098ceaa5888","c_author":"Riba István","category":"kultura","description":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben a nyelvészek abban egyetértenek: a magyar a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik. ","shortLead":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben...","id":"201837__magyar_ostortenet__turk_nyelvek__nepvandorlas__torokot_fognanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0a0721f-43b5-4c47-b6fb-8098ceaa5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b33a89-7ae5-49bc-8f57-5187a819493b","keywords":null,"link":"/kultura/201837__magyar_ostortenet__turk_nyelvek__nepvandorlas__torokot_fognanak","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:30","title":"Orbán és a türk nyelvrokonság: őrült beszéd, és nincs benne rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","shortLead":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","id":"201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78784d3-4770-4a73-bc04-50b0c7b23a17","keywords":null,"link":"/itthon/201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:30","title":"Török Gábor: \"Az orbánizmus tömegdemokratikus díszletek mögött létrehozott királyság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2b9e1-c7a3-4d9a-ab9f-e10115515943","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szovjet autóipar eme remekének három tengelye volt.","shortLead":"A szovjet autóipar eme remekének három tengelye volt.","id":"20180915_hatkereku_kabrio_lada_zsiguli_80as_evek_oldtimer_veteran_orosz_szovjet_auto_kaszkador","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a2b9e1-c7a3-4d9a-ab9f-e10115515943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efebeb2-be06-4543-83d9-43b61c6b45df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_hatkereku_kabrio_lada_zsiguli_80as_evek_oldtimer_veteran_orosz_szovjet_auto_kaszkador","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:26","title":"Tudta, hogy hatkerekű kabrió Lada is készült a 80-as években?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn vizsgálja meg pszichológus azt a 13 éves kislányt, akivel állítása szerint két évvel ezelőtt hónapokon keresztül szexuális viszonyt folytatott két ismert sportoló. Egy ilyen korú gyerekkel folytatott viszony szexuális erőszaknak minősül. A rendőrség nyomoz az ügyben, a hírbe hozott sportolók egyike azt mondja, tiszta a lelkiismerete. Az ügyvéd szerint viszont a gyerek nem hazudik.","shortLead":"Hétfőn vizsgálja meg pszichológus azt a 13 éves kislányt, akivel állítása szerint két évvel ezelőtt hónapokon keresztül...","id":"20180915_ugyved_11_eves_kislany_szexualis_eroszak_gyanuja_sportolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a68454-b91f-4d3f-b17f-c0fd7d26225a","keywords":null,"link":"/elet/20180915_ugyved_11_eves_kislany_szexualis_eroszak_gyanuja_sportolo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:27","title":"\"Visszaéltek a kislány bizalmával\" - az ügyvéd szerint védence nem hazudik a zaklatási ügyben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs baj, ha lemaradt volna az Apple szeptember 12-i nagy bejelentéséről, ugyanis hivatalos videókon nézheti meg a 2018-as újdonságokat.","shortLead":"Nincs baj, ha lemaradt volna az Apple szeptember 12-i nagy bejelentéséről, ugyanis hivatalos videókon nézheti meg...","id":"20180915_apple_videok_uj_iphone_xs_max_xr_apple_watch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f23562f-1c44-4623-95a7-101ec4aebac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_apple_videok_uj_iphone_xs_max_xr_apple_watch","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:03","title":"108 másodpercben a lényeg: videón az új iPhone-ok legfontosabb újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart divatáru-polcain különös dolgok is kaphatók. Például olyan trikók, amelyeket a volt Szovjetunió nevének cirill betűs rövidítésével ékesítenek: CCCP.","shortLead":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart...","id":"20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae41a8bc-cc2d-4b38-8f6e-80391526ba0c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:15","title":"A balti államok keményen nekimentek a CCCP-s trikókat áruló amerikai áruházláncnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stílusosan ünnepelt Zlatan Ibrahimovic: olyan volt a felnőtt mezőnyben elért ötszázadik gólja, amilyet csak ő és nagyon kevés zseni tud lőni. A félezres határon a jelenleg játszó focisták közül eddig csak Messi és Ronaldo jutott túl.\r

","shortLead":"Stílusosan ünnepelt Zlatan Ibrahimovic: olyan volt a felnőtt mezőnyben elért ötszázadik gólja, amilyet csak ő és nagyon...","id":"20180916_Zlatan_otszazadik_golja__erdemes_megnezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231dc881-ca8a-4e88-90b9-86c247a9caa1","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Zlatan_otszazadik_golja__erdemes_megnezni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:58","title":"Zlatan Ibrahimovic ötszázadik gólja - érdemes megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]