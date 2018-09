Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A radikális francia politikus szerint az EU helyét \"az európai nemzetek Európájának\" kell felváltania.","shortLead":"A radikális francia politikus szerint az EU helyét \"az európai nemzetek Európájának\" kell felváltania.","id":"20180916_Le_Pen_Magyarorszagon_mar_hatalomra_jutottak_az_elkepzeleseink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1b77fc-fe14-4319-835b-7f78e2a5ab42","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Le_Pen_Magyarorszagon_mar_hatalomra_jutottak_az_elkepzeleseink","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:23","title":"Le Pen: Magyarországon már hatalomra jutottak az elképzeléseink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","shortLead":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","id":"20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14990564-1be3-43cd-9723-5c55d96c1520","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:33","title":"Keményítőgyárral hizlalják Mészáros Lőrinc tőzsdei cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hazájuk szuverenitását védelmező államférfiaknak nevezte Orbán Viktort és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettest Steve Bannon, az amerikai alt right mozgalom egyik meghatározó alakja. Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója nem volt túl népszerű a hallgatóság körében. ","shortLead":"Hazájuk szuverenitását védelmező államférfiaknak nevezte Orbán Viktort és Matteo Salvini olasz...","id":"20180916_Bannon_Londonban_is_vedte_Orbant_es_Salvinit__nem_volt_nepszeru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51979caf-abe1-46a9-8ccd-c477c6e6cdfd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Bannon_Londonban_is_vedte_Orbant_es_Salvinit__nem_volt_nepszeru","timestamp":"2018. szeptember. 16. 13:49","title":"Bannon Londonban is védte Orbánt és Salvinit – nem volt népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak képzettség sem kell.","shortLead":"Még csak képzettség sem kell.","id":"20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a5bda6-b8b7-4394-afb2-905c5be9033c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:11","title":"Akár 1 millió forintot is lehet keresni a karácsonyi vásárban, eladóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce14143f-dd63-44d7-bffc-c36dbf4145b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:00","title":"Schmidt Sára: Bárkiről tudom azt gondolni, hogy jobb nálam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ázsia gyorsuló vagyonkoncentrációja letaszította a trónról az amerikai metropoliszt. Egyre több nő is felkerült a listára, de arányuk még mindig elenyésző.","shortLead":"Ázsia gyorsuló vagyonkoncentrációja letaszította a trónról az amerikai metropoliszt. Egyre több nő is felkerült...","id":"20180917_Mar_nem_New_York_az_ultragazdagok_fovarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51f213c-ace9-4ed4-a8bd-164afee119a0","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Mar_nem_New_York_az_ultragazdagok_fovarosa","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:09","title":"Már nem New York az ultragazdagok fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, ezzel pedig újabb lépést tett pályafutása ötödik vb-győzelme felé.\r

","shortLead":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri...","id":"20180916_Hamilton_gyozott_es_kozelebb_kerult_otodik_vbcimehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b53706-a7e6-4214-825a-38a09434a96f","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Hamilton_gyozott_es_kozelebb_kerult_otodik_vbcimehez","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:15","title":"Hamilton győzött és közelebb került ötödik vb-címéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a86af2-7627-461c-b2b2-af1eacbadbea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hetvenhét másodperccel javította meg a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát, s ő az első atléta a világon, aki hivatalos versenyen 2:02:00 alatt futotta végig a 42 kilométeres távot. Az új rekord 2:01.40. ","shortLead":"Hetvenhét másodperccel javította meg a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát, s ő az első atléta a világon...","id":"20180916_Maratonfutas__uj_vilagcsuccsal_egyre_kozelebb_a_ketoras_alomcsucshoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a86af2-7627-461c-b2b2-af1eacbadbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f28fe1-e42b-4aed-8111-4ca4398a0d1b","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Maratonfutas__uj_vilagcsuccsal_egyre_kozelebb_a_ketoras_alomcsucshoz","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:06","title":"Szenzációs világcsúcsot állított fel a maratoni távon a kenyai Kipchoge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]