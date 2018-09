Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére használt anyagok is – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére...","id":"20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7758701-00a3-4a00-a699-1d74c35f3c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:03","title":"Amikor azt hiszi, egészséges ásványvizes palackot vesz le a polcról, lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","shortLead":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","id":"20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d59b1-7b9c-4cbb-a4ed-39b9d7c7bfab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:38","title":"\"Az informatikai forradalomban abszolút lehetnénk győztesek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e683404-2853-45a8-827b-3c81a4610474","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Franciaországban kitaláltak valamit, és a jelek szerint működőképes.","shortLead":"Franciaországban kitaláltak valamit, és a jelek szerint működőképes.","id":"201832_automegorzok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e683404-2853-45a8-827b-3c81a4610474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71788500-4fd1-44c5-be23-9ad3c113e672","keywords":null,"link":"/kkv/201832_automegorzok","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:30","title":"Sofőrszolgálat és szállodaportás egyben – repülővel utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","shortLead":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","id":"20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2cca11-eab3-4b9f-a8b6-9c1ad81265e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:28","title":"Egy ilyen 1000 lovas AMG-kabrió már nem csak a sapkát kapja le a sofőrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19b21a8-fd40-41e2-af50-8efdd6a2c045","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sportközpontot építenek a Vadász utcában, így már lesz benne termálvizes medence is. ","shortLead":"Sportközpontot építenek a Vadász utcában, így már lesz benne termálvizes medence is. ","id":"20180917_Termalvizet_talaltak_az_V_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e19b21a8-fd40-41e2-af50-8efdd6a2c045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4909e2-6366-4dfa-971d-8684a9a49461","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Termalvizet_talaltak_az_V_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:24","title":"Termálvizet találtak az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István szerint a javaslatnak visszatartó ereje lenne.","shortLead":"Boldog István szerint a javaslatnak visszatartó ereje lenne.","id":"20180916_Kemiailag_kasztralna_a_szexualis_eroszaktevoket_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2068a-0d1a-42ea-899f-aa0e44aa54f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Kemiailag_kasztralna_a_szexualis_eroszaktevoket_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2018. szeptember. 16. 18:10","title":"Kémiailag kasztrálná a szexuális erőszaktevőket egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük sem ismerte el bűnösségét, a vád különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés.","shortLead":"Egyikük sem ismerte el bűnösségét, a vád különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés.","id":"20180917_Brutalis_modon_hetekig_kinozta_zarkatarsat_harom_szombathelyi_rab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2ebed0-5afd-41e0-99ae-4fcc4fa76154","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Brutalis_modon_hetekig_kinozta_zarkatarsat_harom_szombathelyi_rab","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:41","title":"Brutális módon, hetekig kínozta zárkatársát három szombathelyi rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar kormányfő ellen fordult ugyanis az Európai Néppárt kétharmada, és a Sargentini-jelentés elfogadásával az ellenzék rátalált a kárörömre, ha a saját hangjára még nem is. Mit tervez ilyen helyzetben Orbán? És milyen hangot üt meg? Bónusz: Gyurcsány Ferenc is válaszolhat szavaira. Mi pedig közvetítjük, és kommentáljuk.","shortLead":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar...","id":"20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ef498-2df4-47e8-9014-d776ddf676ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:59","title":"Orbán már megint Brüsszelt és Merkelt szidalmazta, Gyurcsány diktátorozva válaszolt - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]