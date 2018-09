Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fülöp-szigetek után Hongkongra csapott le az idei év legveszélyesebb viharaként számon tartott Manghut. Helyi szakértők szerint milliárdos károk keletkeznek. ","shortLead":"A Fülöp-szigetek után Hongkongra csapott le az idei év legveszélyesebb viharaként számon tartott Manghut. Helyi...","id":"20180916_Mar_Hongkongban_tombol_a_Manghut_tajfun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ac4417-ad5f-4398-9f09-46ee5f62506f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Mar_Hongkongban_tombol_a_Manghut_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:25","title":"Rémisztő látvány, ahogy beköszönt Hongkongba a Manghut tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket. ","shortLead":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg...","id":"20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2edac1-8f52-4304-b767-2729efe05658","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:04","title":"Weber: Európa politikusainak szembe kell nézniük Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom hajhászásával azon a megemlékezésen, amelyet a maffiózók által meggyilkolt Giuseppe Puglisi atya halálának 25 évfordulóján tartottak.","shortLead":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom...","id":"20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b754c-93ca-463a-b0ac-4aafaa47e88a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:11","title":"Ferenc pápa az olasz maffiának: Ne csak a pénzre gondoljatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","shortLead":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","id":"20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dd9684-c550-47a0-811e-9b2e6e60098f","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:09","title":"Megszelídült a Florence, de változatlanul veszélyes, több halálos áldozata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8113af-1e95-466b-84d7-4a84c15c85dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tiltott módszerrel, sorhoroggal halászott. Őt elfogták, a halakat lefoglalták.","shortLead":"A férfi tiltott módszerrel, sorhoroggal halászott. Őt elfogták, a halakat lefoglalták.","id":"20180916_Kis_hal_orvhalaszt_fogott_a_balatoni_vizirendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8113af-1e95-466b-84d7-4a84c15c85dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17929882-75da-4f70-a395-90451810822b","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Kis_hal_orvhalaszt_fogott_a_balatoni_vizirendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:13","title":"Kis hal: orvhalászt fogott a balatoni vízirendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Brett Kavanaugh egy három évtizeddel ezelőtti borgőzös parti miatt kerülhet bajba.","shortLead":"Brett Kavanaugh egy három évtizeddel ezelőtti borgőzös parti miatt kerülhet bajba.","id":"20180917_Tagadja_Trump_fobirojeloltje_hogy_szexualisan_zaklatott_volna_barkit_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50ecf58-e570-4039-a03d-26c24c602c84","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Tagadja_Trump_fobirojeloltje_hogy_szexualisan_zaklatott_volna_barkit_is","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:49","title":"Tagadja Trump főbírójelöltje, hogy szexuálisan zaklatott volna bárkit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a267fde4-67d0-40a1-9ae2-d91579771d15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden hónapnak saját kiemelt témája lesz, amelyről a vita egy – lehetőség szerint provokatív – esszével indul a téma valamely elismert szakértőjének tollából. ","shortLead":"Minden hónapnak saját kiemelt témája lesz, amelyről a vita egy – lehetőség szerint provokatív – esszével indul a téma...","id":"20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_megnyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a267fde4-67d0-40a1-9ae2-d91579771d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8ab828-2017-4a2b-90be-d1200c772461","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_megnyito","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:39","title":"Elindult a Beszélgetések a jövőről című vitasorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1aad75e-ced1-4760-b04b-57e29c746bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háztartásonként változik, hogy ki milyen gyakran mossa ki az ágyneműjét, az általános vélekedés szerint azonban kéthetente illik megejteni a cserét. Egy amerikai mikrobiológus szerint azonban még ennél is gyakrabban volna rá szükség. ","shortLead":"Háztartásonként változik, hogy ki milyen gyakran mossa ki az ágyneműjét, az általános vélekedés szerint azonban...","id":"20180915_milyen_gyakran_mossunk_agynemut_higienia_allergias_reakcio_bakterium_gomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1aad75e-ced1-4760-b04b-57e29c746bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0adedea-bf19-4d05-9ea4-c38cb5186a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_milyen_gyakran_mossunk_agynemut_higienia_allergias_reakcio_bakterium_gomba","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:03","title":"Ön milyen gyakran cserél ágyneműt? Lehet, hogy gyakrabban kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]