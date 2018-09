Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41dedb68-c906-4565-8aed-8a6eb022bd70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Na nem régi csapata, az Eindhoven hívja, hanem az első osztály egyik újonca.","shortLead":"Na nem régi csapata, az Eindhoven hívja, hanem az első osztály egyik újonca.","id":"20180916_Dzsudzsak_megsem_Angliaba_tart_hanem_vissza_Hollandiaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41dedb68-c906-4565-8aed-8a6eb022bd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63b7019-f05f-42b7-9382-92d8d2173665","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Dzsudzsak_megsem_Angliaba_tart_hanem_vissza_Hollandiaba","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:50","title":"Dzsudzsák mégsem Angliába tart, hanem vissza Hollandiába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380dbe43-aa4e-42f2-bef5-3cb9cfa0e46c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps adataira támaszkodik egy új szolgáltatás, amely képes megbecsülni egy-egy város energiafelhasználását. A program akár komoly előrelépést is jelenthet a környezetvédelem terén.","shortLead":"A Google Maps adataira támaszkodik egy új szolgáltatás, amely képes megbecsülni egy-egy város energiafelhasználását...","id":"20180915_google_maps_okologiai_labnyom_szen_dioxid_kibocsatas_environmental_insights_explorer_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380dbe43-aa4e-42f2-bef5-3cb9cfa0e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ada2eb-5e08-48f8-b89a-d0db29212844","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_google_maps_okologiai_labnyom_szen_dioxid_kibocsatas_environmental_insights_explorer_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:03","title":"A Google Maps már azt is megmutatja, milyen gyorsan tesszük tönkre a Földet magunk körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0daf64-575c-4c5a-a9a3-7601f9c4e078","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen belefuthatunk a neten drága vagy érvénytelen jegyekbe. A szervezők meg is nevezik a szélhámosnak gondolt jegyirodákat.\r

\r

","shortLead":"Könnyen belefuthatunk a neten drága vagy érvénytelen jegyekbe. A szervezők meg is nevezik a szélhámosnak gondolt...","id":"20180917_Erdemes_vigyazni_ha_Eros_Ramazzoti_jegyet_vasarolunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e0daf64-575c-4c5a-a9a3-7601f9c4e078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195372d8-cf10-4167-bf87-c29a6e9d1f18","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Erdemes_vigyazni_ha_Eros_Ramazzoti_jegyet_vasarolunk","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:06","title":"Érdemes vigyázni, ha Eros Ramazzotti-jegyet vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f88f28c-c124-49f2-b613-9888d214cd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sérülés nem történt, de egy zavartan viselkedő nőt kórházba szállítottak.","shortLead":"Sérülés nem történt, de egy zavartan viselkedő nőt kórházba szállítottak.","id":"20180917_27_tuntetot_vittek_el_a_Kossuth_terrol_hajnalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f88f28c-c124-49f2-b613-9888d214cd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72532225-8e07-4360-9c73-d973d1dcd2a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_27_tuntetot_vittek_el_a_Kossuth_terrol_hajnalban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:19","title":"27 tüntetőt vittek el a Kossuth térről hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","shortLead":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","id":"20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759bbbd1-690a-4c05-8835-fd8a24186605","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:21","title":"Orbánnal indul ma a parlament őszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez.","shortLead":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési...","id":"20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f997de8-a253-4c72-8bd3-729fccfaee86","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Letelepedési kötvény: felülvizsgálhatják az orosz kémfőnök és családja ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","id":"20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e739499b-2edc-4d8c-8ce0-a49f7f654a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:20","title":"Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart divatáru-polcain különös dolgok is kaphatók. Például olyan trikók, amelyeket a volt Szovjetunió nevének cirill betűs rövidítésével ékesítenek: CCCP.","shortLead":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart...","id":"20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae41a8bc-cc2d-4b38-8f6e-80391526ba0c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:15","title":"A balti államok keményen nekimentek a CCCP-s trikókat áruló amerikai áruházláncnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]