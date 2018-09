Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03aad4e-143f-4647-8ea9-ff36762890ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országban a kutatás-fejlesztési területen foglalkoztatottak száma eléri a 6,2 milliót.","shortLead":"Az országban a kutatás-fejlesztési területen foglalkoztatottak száma eléri a 6,2 milliót.","id":"20180916_Elkepeszto_osszegeket_kolt_Kina_kutatasfejlesztesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03aad4e-143f-4647-8ea9-ff36762890ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb006421-44f5-4f06-97ed-d2f2c09b95ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Elkepeszto_osszegeket_kolt_Kina_kutatasfejlesztesre","timestamp":"2018. szeptember. 16. 13:54","title":"Elképesztő összegeket költ Kína kutatás-fejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","shortLead":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","id":"20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d59b1-7b9c-4cbb-a4ed-39b9d7c7bfab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:38","title":"\"Az informatikai forradalomban abszolút lehetnénk győztesek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e6ff4f-81c8-435c-8c9c-46f85bb55f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajkai tűzoltók hozták fel a mélyből a sérültet.","shortLead":"Az ajkai tűzoltók hozták fel a mélyből a sérültet.","id":"20180915_Leesett_egy_ember_a_somloi_var_falarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e6ff4f-81c8-435c-8c9c-46f85bb55f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cf34b0-78e6-4890-a242-3529c8de27b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Leesett_egy_ember_a_somloi_var_falarol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:43","title":"Leesett egy ember a somlói vár faláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","shortLead":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","id":"20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addf1d38-1927-48ee-8eb4-98f400f4af79","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:41","title":"A jövő héten még tart a nyár, de aztán...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 400 forint körüli jelenlegi árral hazánk a mezőny viszonylag olcsóbb első harmadába tartozik.","shortLead":"A 400 forint körüli jelenlegi árral hazánk a mezőny viszonylag olcsóbb első harmadába tartozik.","id":"20180917_most_182_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_3x_dragabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a5f076-64df-4998-962d-5616bfaba8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_most_182_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_3x_dragabb","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:41","title":"Most 182 forint a legolcsóbb benzin Európában, de van, ahol 3x drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380dbe43-aa4e-42f2-bef5-3cb9cfa0e46c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps adataira támaszkodik egy új szolgáltatás, amely képes megbecsülni egy-egy város energiafelhasználását. A program akár komoly előrelépést is jelenthet a környezetvédelem terén.","shortLead":"A Google Maps adataira támaszkodik egy új szolgáltatás, amely képes megbecsülni egy-egy város energiafelhasználását...","id":"20180915_google_maps_okologiai_labnyom_szen_dioxid_kibocsatas_environmental_insights_explorer_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380dbe43-aa4e-42f2-bef5-3cb9cfa0e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ada2eb-5e08-48f8-b89a-d0db29212844","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_google_maps_okologiai_labnyom_szen_dioxid_kibocsatas_environmental_insights_explorer_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:03","title":"A Google Maps már azt is megmutatja, milyen gyorsan tesszük tönkre a Földet magunk körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f15ffb-d968-426a-b0c6-6ae4fd70f800","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Még nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20180916_Ongyujtokat_szallito_furgon_gyulladt_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0f15ffb-d968-426a-b0c6-6ae4fd70f800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ef2326-48ce-4bbe-af2c-b774681cc3dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Ongyujtokat_szallito_furgon_gyulladt_ki","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:35","title":"Öngyújtókat szállító furgon gyulladt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","shortLead":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","id":"20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e47cb-5efc-4961-913a-3fb21216bf93","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:56","title":"Meleg aktivisták kizárnák Szerbia meleg miniszterelnökét a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]