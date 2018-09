Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával és rendkívül erős széllel támadó vihar Kelet-Kína felé mozog tovább. Az USA-ban pusztító Florence 12 embert ölt meg eddig Észak-Karolinában.\r

","shortLead":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával...","id":"20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79943f68-8d45-4d86-9737-a723ea13b734","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2018. szeptember. 16. 06:46","title":"Nő a szuperviharok áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Hároméves szerződést írt alá a japán autóóriás Naomi Oszakával, aki nagy meglepetésre megnyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot női egyesben a jóval esélyesebb Serena Williams-szel szemben.","shortLead":"Hároméves szerződést írt alá a japán autóóriás Naomi Oszakával, aki nagy meglepetésre megnyerte az amerikai nyílt...","id":"20180917_Fekete_apa_lanya_lett_a_Nissan_nagykovete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a44deec-636a-4709-9222-0719c5efdba1","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Fekete_apa_lanya_lett_a_Nissan_nagykovete","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:45","title":"Tenisz és történelem: így lett a fekete apa lánya a Nissan \"nagykövete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","shortLead":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","id":"20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bd3c30-e5a7-4ec1-b999-a2d50d455a88","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:20","title":"Újabb palesztin terrortámadás: leszúrtak egy négygyermekes családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380dbe43-aa4e-42f2-bef5-3cb9cfa0e46c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps adataira támaszkodik egy új szolgáltatás, amely képes megbecsülni egy-egy város energiafelhasználását. A program akár komoly előrelépést is jelenthet a környezetvédelem terén.","shortLead":"A Google Maps adataira támaszkodik egy új szolgáltatás, amely képes megbecsülni egy-egy város energiafelhasználását...","id":"20180915_google_maps_okologiai_labnyom_szen_dioxid_kibocsatas_environmental_insights_explorer_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380dbe43-aa4e-42f2-bef5-3cb9cfa0e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ada2eb-5e08-48f8-b89a-d0db29212844","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_google_maps_okologiai_labnyom_szen_dioxid_kibocsatas_environmental_insights_explorer_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:03","title":"A Google Maps már azt is megmutatja, milyen gyorsan tesszük tönkre a Földet magunk körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Nem séfnek való vidék utolsó évada.","shortLead":"Jön a Nem séfnek való vidék utolsó évada.","id":"20180916_Anthony_Bourdain_sorozatanak_utolso_reszein_nehez_lesz_nem_sirni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8ed5a6-ec60-4e40-88d6-abddb7578fc7","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_Anthony_Bourdain_sorozatanak_utolso_reszein_nehez_lesz_nem_sirni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 07:45","title":"Anthony Bourdain sorozatának utolsó részein nehéz lesz nem sírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Frankfurter Allgemeine szerint az EP \" lejáratta volna magát\", ha nem szavazza meg a Sargentini-jelentést.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine szerint az EP \" lejáratta volna magát\", ha nem szavazza meg a Sargentini-jelentést.","id":"20180916_Nemet_konzervativ_lap_ha_a_Fidesz_nem_akar_tavozni_ki_kell_zarni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212294c3-8c80-4ece-80b7-72d123dd18e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Nemet_konzervativ_lap_ha_a_Fidesz_nem_akar_tavozni_ki_kell_zarni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:07","title":"Német konzervatív lap: \"ha a Fidesz nem akar távozni, ki kell zárni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034760c5-5ad5-4bf3-8568-53d7758783e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fényűző divatbemutató a londoni galériában.","shortLead":"Fényűző divatbemutató a londoni galériában.","id":"20180916_Oriasi_divatbemutatoval_latogatott_haza_Victoria_Beckham","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034760c5-5ad5-4bf3-8568-53d7758783e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a83c4f3-7bf2-4a52-bbb8-7b8539efefa8","keywords":null,"link":"/kkv/20180916_Oriasi_divatbemutatoval_latogatott_haza_Victoria_Beckham","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:29","title":"Óriási divatbemutatóval látogatott haza Victoria Beckham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"Jó ügy nevében bár, de véleményterror van, bizonyos témákról csak egyféleképpen lehet beszélni, ez tőle iszonyúan távol áll - mondja a színésznő-rendező. HVG-portré.","shortLead":"Jó ügy nevében bár, de véleményterror van, bizonyos témákról csak egyféleképpen lehet beszélni, ez tőle iszonyúan távol...","id":"201837_pelsoczy_reka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edd0dd0-703d-4743-86a3-7c70410eabc2","keywords":null,"link":"/kultura/201837_pelsoczy_reka","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:00","title":"Pelsőczy Réka: Akkor is merjük kimondani a véleményünket, ha eltér az uralkodó kánontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]