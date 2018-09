Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","shortLead":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","id":"20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addf1d38-1927-48ee-8eb4-98f400f4af79","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:41","title":"A jövő héten még tart a nyár, de aztán...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","shortLead":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","id":"20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c194071b-ca30-4cd4-a826-4642594dba1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 18:31","title":"Milliókat telepítenek ki: elérte Kína déli részét a tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","shortLead":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","id":"20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179dba8e-f336-4b11-90d8-f93e322fe5e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:07","title":"Még idén is nyögik az adófizetők a röszkei kerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Befejeződtek az újabb laborvizsgálatok, a készítmény összes gyártási tételét ki kell vonni a forgalomból.","shortLead":"Befejeződtek az újabb laborvizsgálatok, a készítmény összes gyártási tételét ki kell vonni a forgalomból.","id":"20180917_Vegleg_kivonjak_a_forgalombol_az_osszes_CalciumSandoz_pezsgotablettat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167fd5bc-9682-4eaf-8aaa-321d0ae471a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Vegleg_kivonjak_a_forgalombol_az_osszes_CalciumSandoz_pezsgotablettat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:08","title":"Végleg kivonják a forgalomból az összes Calcium-Sandoz pezsgőtablettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a45e2f3-a24d-4584-a5bd-7a1bfb636fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Kazincbarcika: a város, ahol bármiről lehetett beszélgetni” – írta ki Alföldi Róbert a Facebook-oldalára, miután pódiumbeszélgetésen vett részt a borsodi városban. Kiderül, hogy keménykezű rendező, ha kellet, még Törőcsik Marit is szigorúan csendre intette.\r

